全中運自由車賽　台中市囊括3冠軍、3破大會紀錄

▲全中運自由車賽，台中市代表隊勇奪3冠均破大會紀錄。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全中運自由車比賽，經過4月8日及9日前二日激烈比賽共開出30面金牌32銀牌25銅牌。其中，台中市大甲高中許仕儒、黃敬倫、李定曄以1:03.394的成績在高男組自由車團隊競速賽獲金牌，破大會原記錄1分03秒754，而許仕儒、郭文川、陳瑞芳、賴竑宇再以4:24.020的成績在高男組自由車4公里團隊追逐賽獲金牌，破大會紀錄4分28秒252。

台中市日南國中黃鈺淳、李靖烽、李耀宗、黃秉期、梁裕塍以4:46.130的成績在國男組自由車4公里團隊追逐賽獲金牌，破大會紀錄4分48秒821。

花蓮縣政府與台中市政府合辦今年全中運自由車比賽，自4月8日至10日於台中市清水自由車場進行，花蓮縣政府秘書長饒忠表示，因應國內本土疫情升溫，自由車場運動場域防疫清消作業，賽事前全面進行消毒，賽事期間也都依全中運防疫規定辦理，落實防疫措施。

此外，為保護選手健康安全，採取「閉門賽」方式辦理，賽事不開放民眾觀賽。精彩賽事成績及記錄影像請查詢111年全中運官網https://111sport.hlc.edu.tw/Module/Home/Index.php

