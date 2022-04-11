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新訓最雷營區是哪？　網一面倒喊「這1處」：簡直地獄

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲網友好奇詢問，「新訓哪個營區最雷？」（圖／記者李毓康攝）

記者陳怡靜／綜合報導

當兵是我國成年男性應盡的義務，根據國防部規劃，役男會先進入新訓中心，接受5周的基本軍事訓練，之後才有可能被分發下部隊。一名網友發問，「你各位心目中最雷的新訓是哪個營區？」貼文一出，留言一面倒指出是「中坑」，不少人直呼，「比同期的人還痛苦」。

原PO在PTT八卦板以「新訓哪個營區最雷」為題問卦，他表示，自己是金六結出身，寢室住得還行，太空被也是新的，上面沒有奇怪污漬，「萊爾富營站很熱門，新訓狂買了一堆士立架，販賣機健酪跟阿薩姆投爆。大門口就有早餐店，真要說不好的，就是天氣真的糟，雨衣都臭臭酸酸的。」他接著問，「你各位心目中最雷的新訓是哪個營區？」

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貼文一出，立刻引發網友們議論紛紛，其中最多人點出「嘉義中坑新訓中心」，「中坑精北，當初跟地獄一樣」、「中坑快樂營」、「中坑精北讓人永生難忘」、「總結同學說的聽起來是中坑」、「中坑精北，沒有之一，去靶場=一次行軍」、「絕對是中坑，二段訓後去到哪裡我都超感激的」。

▲▼新訓哪個營區最雷。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們幾乎一致認為是「嘉義中坑新訓中心」。（圖／翻攝自PTT）

也有人表示，「關西吧！打個靶要爬半小時多的山，營站要走快二十分鐘的路到營區門口」、「龍泉營區北營」、「花蓮北埔垃圾地方，沒有營站、沒有么八，長官都一堆聽不懂人話」、「我成功嶺的，成功嶺應該算新訓單位的模板吧！」

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