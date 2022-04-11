解讀陸「加快統一大市場」　新時代市場化改革鞏固國內大循環

▲大陸官方推出「全國統一大市場」，定調推動國內大循環新路線。（圖／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

《中共中央國務院關於加快建設全國統一大市場的意見》10日對外公布，定調之後未來大陸經濟市場新路線。綜合大陸財經專家學者分析認為，為何北京在此時推動「全國統一大市場」？主要是構建新發展格局的基礎支撐和內在要求，未來全面鞏固國內經濟體系循環暢通，破除地方保護和區域壁壘，增強市場穩定性和可預期性。

這次外界關注《意見》明確提出「加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場」，要求全面推動中國市場由大到強轉變，並對更大範圍、更深程度上建設全國統一大市場作出全面部署，被認為正式形成新時代市場化改革的「組合拳」。

《東方財富網》報導稱，中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴分析，「構建新發展格局的關鍵在於經濟循環的暢通無阻。」加快建設全國統一大市場，打通製約經濟循環關鍵堵點，打破地方保護和市場分割，促進商品要素資源在更大範圍內順暢流動，不斷增強中國市場優勢，才能有效吸引全球高端要素和市場資源，更好聯通國內國際市場，建構支撐雙循環式。

清華大學中國發展規劃研究院執行副院長董煜表示，建設一個什麽樣的大市場，將決定中國經濟未來的面貌。通過改革鞏固和擴展市場資源優勢，形成大工廠和大市場的協同效應，才能幫助中國經濟持續健康發展，繼續在國際競爭中立。

至於「全國統一大市場」怎麽建構？「立破並舉」成為關鍵詞。「立」，重新建立規則，奠定市場健康發展，還有產權保護、市場準入、公平競爭、社會信用「四統一」的基礎製度，並且處理好統一大市場與暢通雙循環的關係。

破除地方保護和區域壁壘也是《意見》重點之一，此次出台的統一大市場建設的文件，第三個關係就是要處理好統一性與區域性的關係。

▲破除地方保護和區域壁壘也是《意見》重點之一，（圖／CFP）

中國宏觀經濟研究院綜合形勢研究室主任郭麗岩分析，要全面鞏固國內經濟體系循環暢通的成果，這其中的關鍵一招就是建設全國統一大市場，它有利於進一步的激發和培育國內市場的潛力，來抵御支撐外部不確定性。

郭麗岩表示，像是京津冀一體化，長三角、大灣區，成渝雙城經濟圈等區域，在要素資源的市場的統一，市場平台設施的統一等等方面，他們已經有一系列的推動市場區域一體化的一些經驗和做法在積累，通過區域的這些樣板的構建也為全國統一大市場提供一個很好的有利的支撐。

另外，統一大市場的建設要堅決破除地方保護和區域壁壘，各地區不能搞「小而全」的自我小循環，更不能以「內循環」的名義搞地區封鎖，全面清理歧視外資企業和外地企業等的各類優惠政策。

王一鳴表示，針對上述問題，《意見》提出打造統一的土地、勞動力、資本、技術、數據、能源和生態環境市場的舉措，比如加快培育數據要素市場，推動適時組建全國電力交易中心，建設全國統一的碳排放權、用水權交易市場等，這對補齊中國市場體系欠缺要素。

董煜相信，監管更加科學，也將增強市場的穩定性和可預期性。