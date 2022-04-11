川航飛行員「7年前仇恨言論」被挖！陸網嚇抽氣：手握上百人生命

▲該飛行員留言被檢舉。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

在東航空難發生後不久，多名大陸網友發帖檢舉稱，大陸四川航空一名飛行員在網路上發布「仇恨言論」。四川航空調查證實此人確為該公司員工，並已對涉事人員做出停職處理。

據《極目新聞》報導，多名網友10日發帖稱，名為「-AynGA-」的網友在網路發布仇恨言論。之後有網友發現，網名為「-AynGA-」的網友是四川航空公司一名飛行員，並曬出該飛行員民用航空器駕駛員執照、工作證件和其個人照片等，引起微博和微信輿論關注。

▲網傳四川航空飛行員發仇恨言論。（圖／翻攝自微博）

該名飛行員被發現曾在微博上留言稱，「漢族人不該殺嗎，一群傻逼」、「當年被日本人屠殺的30萬人都是自己活該」。隨後，網友肉搜出，此飛行員疑似為蒙古族人。

對此，大陸網友嚇歪稱，「雖然是多年前的言論，但他的崗位實在特殊，特別是前幾天還發生過空難，對這種不安全因素，必須用最嚴厲的措施防範風險」、「任何一點思想上的瑕疵都可能是下一場空難的隱患」、「如果是其他行業，可能並不會有人在意，可是他現在每天手裡都握著上百個人的生命。這跟他什麼時候說這話關係就不大了」。

上述網傳圖片為2015年6月微博截圖，針對網傳內容是否屬實，上述大陸網友是否為川航飛行員等問題，四川航空工作人員11日凌晨在官方微博回應稱，此人確為該公司員工，於2021年8月入職，其不當言論發表於大學期間。公司現已將這名飛行員做出停職處理，涉事人員目前正接受相關部門調查。