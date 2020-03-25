　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

德安分隊擔綱嘉市防疫專責　出勤接送人車防護超謹慎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉義市政府消防局防疫救護有一套 出勤全身包緊緊 籲民眾據實以報。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市政府消防局指揮中心。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為因應新冠肺炎疫情，嘉義市政府消防局特別針對疑似案例的處理建立一套SOP，從詢問旅遊史、接觸史等資訊，以及出勤隊員的層層防護，務求防疫滴水不漏；同時藉由宣導梗圖，讓民眾清楚知道，若刻意隱瞞，消防局仍可線上查詢旅遊史等資訊，呼籲民眾防疫期間務必據實以報。

▲嘉義市政府消防局防疫救護有一套 出勤全身包緊緊 籲民眾據實以報。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市政府消防局宣導圖。（圖／記者翁伊森翻攝）

詢問報案民眾後，有需要防疫出勤等。消防局接到民眾來電時，會口頭詢問「TOCC（T:旅遊史、O:職業別、C:接觸史、C:是否群聚）」，包括：14天內是否從國外回來或接觸從國外回來的親友，是否有發燒或呼吸道症狀等，來確認個案是否為疑似案例；同時也需要民眾提供身分證字號，消防局就可上健保資訊網服務系統(VPN)查詢民眾旅遊史。

▲嘉義市政府消防局防疫救護有一套 出勤全身包緊緊 籲民眾據實以報。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市政府消防局出勤防疫裝備著裝。（圖／記者翁伊森翻攝）

目前針對新冠肺炎疑似個案的載送主要由消防局德安分隊專門負責，除有防疫專用的救護車外，消防隊員需戴上N95與外科口罩、3層手套，穿著C級防護衣及隔離衣，以及護目鏡與面罩、頭套、鞋套等等，並仔細的用膠帶固定避免外露，可說是從頭到腳都包得密不透風。

▲嘉義市政府消防局防疫救護有一套 出勤全身包緊緊 籲民眾據實以報。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市政府救護車內部防護膜。（圖／記者翁伊森翻攝）

德安分隊林炫奎小隊長稱，不同於一般救護，針對疑似案例會請民眾自己上車、自行繫安全帶、給予口罩並消毒，還會在後艙鋪上滿滿的防水塑膠布，出勤同仁則是坐在與後艙完全隔離的駕駛艙，不會與民眾直接接觸。

出勤完畢後，在隊人員會著防護裝備拆除車內防護膜，並以稀釋漂白水全車消毒；出勤人員脫除裝備時，也會隨時注意不要碰觸到污染面，並立刻丟棄至感染性廢棄物垃圾桶統一處理，以及再次進行手部清潔消毒，每一個環節都非常小心謹慎。

消防局救災救護指揮科劉逸昇小隊長表示，曾有報案的民眾看到消防隊員全副武裝，就害怕鄰居看到後，認為自己是疑似案例，因此不敢上車，決定自行就醫。而有些民眾則對於消防局詢問TOCC會感到不耐煩，只關心何時會派車來，因此希望民眾多加配合、確實回答，保護自己也保護救護及醫療人員。

由於穿戴防護裝備較為耗時，也需要其他同仁協助著裝；且德安分隊為專責單位，出勤範圍為全嘉義市，林炫奎小隊長也強調，面對疫情確實比快速更重要，也希望民眾多點耐心。

►有75%酒精，必備必買必囤！！

ET快訊
遊荷返國不甩居家檢疫！夫出門談生意、妻市場買菜　警秒攔截全開
居家檢疫落跑衝網咖打怪！北京返台「陳冊」遭北市府重罰百萬
N號房主嫌「博士」頭撞洗手台自殘..送醫後發燒！急檢測新冠肺
KID單身3年大街調情小許維恩！經紀人57字認了：戀愛ing
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

把關土壤及地下水環境品質　台南市環保局定期監測

因應新冠肺炎　台南市環保局配合市府同步防疫演練3天

嘉義市運併中小學聯運、兒童節表揚大會等　一律延期

德安分隊擔綱嘉市防疫專責　出勤接送人車防護超謹慎

赴歐洲旅遊返台！新冠肺炎苗栗再添一例　徐耀昌：皆境外移入，不必恐慌

感念第一線辛勞　南寶電子商務捐贈嘉市警除菌水

因應新冠肺炎防疫作為　台南安平警超前部署分流異動上班示範演練

馬蘭榮家試行「分區辦公」防疫！密閉空間不交談　分散感染風險

台東馬偕宣導「戒菸提高免疫力」！保持肺部健康　助於對抗新冠肺炎　

屏東全中運比賽場地會勘　內埔警不馬虎

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

日本人翻唱茄子蛋金曲「浪子回頭」 超標準台語發音網推爆：雞皮疙瘩

威廉玩遊戲大喊「你老婆打給你」！　阿緯抱著甯兒「聽到瞬間腿軟」輸了ＸＤ

台灣去年致函警告「肺炎恐人傳人」 WHO打發外交部冷回2個字：收到

王承渲爭C位惹網心疼　四胞胎抱團挺自家小妹引爭論

吳尊帶老婆回到「首次牽手海邊」　精心準備「3驚喜」她感動落淚

把關土壤及地下水環境品質　台南市環保局定期監測

因應新冠肺炎　台南市環保局配合市府同步防疫演練3天

嘉義市運併中小學聯運、兒童節表揚大會等　一律延期

德安分隊擔綱嘉市防疫專責　出勤接送人車防護超謹慎

赴歐洲旅遊返台！新冠肺炎苗栗再添一例　徐耀昌：皆境外移入，不必恐慌

感念第一線辛勞　南寶電子商務捐贈嘉市警除菌水

因應新冠肺炎防疫作為　台南安平警超前部署分流異動上班示範演練

馬蘭榮家試行「分區辦公」防疫！密閉空間不交談　分散感染風險

台東馬偕宣導「戒菸提高免疫力」！保持肺部健康　助於對抗新冠肺炎　

屏東全中運比賽場地會勘　內埔警不馬虎

女兒偷東西…單親爸忍痛「送警局教育」！堅持教正確觀念：品行比成績重要

德州副州長：經濟比老人生命更重要！荒唐言論被轟爆：冷血

食品大廠攜手蕭敬騰抗「疫」　滴雞精前二月電商業績年增二成

東京奧運延一年不怕　已取得門票選手參賽資格不變

吵架中叫女友買飯！一掀開「香菜綠整片」飄怨念　2.1萬人笑炸：綠到發慌

Aston Martin公布新3.0升V6雙渦輪引擎　52年來首次自主開發！

妝・開箱／難怪妳黑眼圈遮不好！3大不經意就會犯錯的遮瑕誤區

坐上落日列車！搭苗栗鐵道自行車賞夕陽　星光票5月起開賣

巴西黑幫抗疫「夜間封城」　嗆：政府不做正確的事，我們上

俄羅斯遠東海域7.5震引「海嘯警報」是否影響台灣？　氣象局回應了

地方熱門新聞

國中生入住檢疫　社區主委公布樓層！

雲林居家檢疫者失聯　跑去買手機被民眾ＰＯ遭循線逮回

嚴查居家隔離、檢疫趴趴走

83％市民滿意黃偉哲「會做事」的表現

買口罩增感染　陳杰提月領12片

台中里長送泡麵被丟地　隔離者怒嗆

花蓮抗疫超前部署　27日起禁止探視住宿機構

屏東縣新增2例　夫妻「西班牙旅遊」先後確診

嘉義市政府洽公實名制清明連假納骨塔禁止入內祭拜

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

市議員同聲提醒市府居家檢疫政策不同步

新建公立華德福實驗學校在竹市

「黑金」打出知名度 花蓮與陸商打造精品咖啡

前員工假投資真詐騙南警及時阻詐！

更多熱門

相關新聞

台南市環保局配合市府同步防疫演練3天

台南市環保局配合市府同步防疫演練3天

新冠肺炎疫情升高，市長黃偉哲於新冠肺炎一級指揮中心會議，要求3月25-27日，一連3天，針對市府進行防疫管制的演練，環保局已於日前成立因應新冠炎疫情人力運用及辦公場所相關措施因應小組，25日同步配合市府啟動防疫演練，針對對外洽公單位，於環保局大門口成立專責窗口立即處理民眾的申辦案件。

重罰100萬不夠！雙北擬「公布姓名」

重罰100萬不夠！雙北擬「公布姓名」

新肺苗栗再添一例　徐：不必恐慌

新肺苗栗再添一例　徐：不必恐慌

大蕭條將來襲？如何斜槓自救在家賺

大蕭條將來襲？如何斜槓自救在家賺

東京奧運延一年中　體育署提四項調整

東京奧運延一年中　體育署提四項調整

關鍵字：

新冠肺炎嘉義市消防局

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna挺孕肚拍「毀滅性證據」！

台是否封城　陳時中：準備已就位

KID退伍秒交「小許維恩」正妹新歡！

夫妻遊西班牙確診　出國時間軸曝

佳人公開「N號房主嫌IG帳號」零馬賽克！

「N號房」趙主彬移送檢方當眾謝罪！

快訊／70歲志村健爆確診新冠肺炎！已戴人工呼吸器

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

沈嶸嘆「劉真本來命不該絕」　醫生怒反擊了！

發燒一週！女大生「下面長一顆」：無性行為　醫開口讓爸淚搥牆

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

劉真「政大校花傳奇」曝光！

北京返台落跑陳冊找到了　躲北車網咖打怪

國中生入住檢疫　社區主委公布樓層！

長太像以為走丟　她牽陌生狗回家

更多

最夯影音

更多
吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手
讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面