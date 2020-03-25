德安分隊擔綱嘉市防疫專責　出勤接送人車防護超謹慎

▲嘉義市政府消防局指揮中心。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為因應新冠肺炎疫情，嘉義市政府消防局特別針對疑似案例的處理建立一套SOP，從詢問旅遊史、接觸史等資訊，以及出勤隊員的層層防護，務求防疫滴水不漏；同時藉由宣導梗圖，讓民眾清楚知道，若刻意隱瞞，消防局仍可線上查詢旅遊史等資訊，呼籲民眾防疫期間務必據實以報。

▲嘉義市政府消防局宣導圖。（圖／記者翁伊森翻攝）

詢問報案民眾後，有需要防疫出勤等。消防局接到民眾來電時，會口頭詢問「TOCC（T:旅遊史、O:職業別、C:接觸史、C:是否群聚）」，包括：14天內是否從國外回來或接觸從國外回來的親友，是否有發燒或呼吸道症狀等，來確認個案是否為疑似案例；同時也需要民眾提供身分證字號，消防局就可上健保資訊網服務系統(VPN)查詢民眾旅遊史。

▲嘉義市政府消防局出勤防疫裝備著裝。（圖／記者翁伊森翻攝）

目前針對新冠肺炎疑似個案的載送主要由消防局德安分隊專門負責，除有防疫專用的救護車外，消防隊員需戴上N95與外科口罩、3層手套，穿著C級防護衣及隔離衣，以及護目鏡與面罩、頭套、鞋套等等，並仔細的用膠帶固定避免外露，可說是從頭到腳都包得密不透風。

▲嘉義市政府救護車內部防護膜。（圖／記者翁伊森翻攝）

德安分隊林炫奎小隊長稱，不同於一般救護，針對疑似案例會請民眾自己上車、自行繫安全帶、給予口罩並消毒，還會在後艙鋪上滿滿的防水塑膠布，出勤同仁則是坐在與後艙完全隔離的駕駛艙，不會與民眾直接接觸。

出勤完畢後，在隊人員會著防護裝備拆除車內防護膜，並以稀釋漂白水全車消毒；出勤人員脫除裝備時，也會隨時注意不要碰觸到污染面，並立刻丟棄至感染性廢棄物垃圾桶統一處理，以及再次進行手部清潔消毒，每一個環節都非常小心謹慎。

消防局救災救護指揮科劉逸昇小隊長表示，曾有報案的民眾看到消防隊員全副武裝，就害怕鄰居看到後，認為自己是疑似案例，因此不敢上車，決定自行就醫。而有些民眾則對於消防局詢問TOCC會感到不耐煩，只關心何時會派車來，因此希望民眾多加配合、確實回答，保護自己也保護救護及醫療人員。

由於穿戴防護裝備較為耗時，也需要其他同仁協助著裝；且德安分隊為專責單位，出勤範圍為全嘉義市，林炫奎小隊長也強調，面對疫情確實比快速更重要，也希望民眾多點耐心。

►有75%酒精，必備必買必囤！！