要柯文哲為罵狗道歉　賴香伶：主席剛剛打電話給我了

▲台灣民眾黨立委賴香伶。（資料照／台灣民眾黨團提供）

記者皮心瑀／台北報導

針對罵狗風波，民眾黨立委賴香伶表示，主席柯文哲剛親自打電話道歉，她在電話上提醒柯一定要謹慎發言，也要對黨內制度性的運作相互尊重。

柯文哲傳出因不滿黨內苗栗縣議員提名相關作業，痛罵中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，讓賴香伶委屈飆淚，原本不願公開道歉，僅表示私底下會跟賴講，10日卻在臉書公開發文，表示「造成對同志的傷害，我必須致歉。」

賴香伶回應，自己稍早有接到柯文哲的電話，兩人有溝通，大家都是基於理念及對超越藍綠的期待才會走在一起，組織文化的建立也是一點一滴的，她期待黨內民主的基礎是建立在平等關係與尊重制度上。

賴香伶指出，日前在黨政會議上她表達完整的看法，情緒所以激動，是因為他們都在經歷著被各方批評的角色，大家都在承受壓力，做得不對他們會檢討，但用語過當，不能當作沒有聽到。

賴香伶強調，作為一個政治工作者，期待台灣民眾黨可以有不一樣的組織文化，他們的黨成立兩年半，對於選舉提名過程難免有瑕疵，在選舉提名短暫又壓縮的情況下，許多紛爭都由中評會委員擔負釐清爭議的責任，他們願意負責任提出見解，這個機制與角色應該得到黨內的尊重。

賴香伶說，她參與台灣民眾黨，就是希望能夠實踐出不一樣的新政治，組織文化的建立，就在每一個事件當中考驗反省及檢討改善的態度。

