桃園女童頭部撕裂傷塞車陣中　警鳴笛開道10分鐘送到醫院

▲溫姓女童頭部受傷，父親欲送醫卻塞車急忙攔警車求助。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名5歲溫姓女童，9日在家玩耍時不慎撞到頭部造成嚴重撕裂傷，女童的父親等不及救護車到來，急的自己駕車將女童送醫救治，無奈被迫塞在車陣之中，幸好遇上巡邏員警連忙攔車大喊「警察先生！拜託幫幫我女兒！」求助，員警立即協助開道，10分鐘送抵醫院節省一大半時間，所幸救治後無大礙，結束一場虛驚。

▲獲警方允諾後，溫父返回車內安撫女童後開車。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局平鎮交通分隊分隊長曾國樑表示，家住平鎮區的溫姓女童，9日下午14時許在家玩耍時，不慎撞傷頭部，造成嚴重撕裂傷，女童的父親見狀，顧不得打電話請求救護，就趕緊將女兒抱上車，想要自行駕車送醫。

▲警車沿路鳴笛開道，10分鐘就將女童送抵醫院。（圖／平鎮警分局提供）

無奈遇上塞車，著急的溫男被塞在車陣當中，看著表情痛苦的女兒，心急如焚卻又無能為力，此時溫男見到員警經過，顧不得路上都是車，趕緊跑下車向員警求助，警方了解原委後二話不說，立即協助女童父親鳴笛開道送醫。

所幸在員警安全又快速的協助下，平安送抵衛生福利部桃園醫院，讓原本需要近30分鐘的車程，縮短至10分鐘，女童經過醫院緊急救護，幸無大礙，溫男見到女兒無恙後，總算鬆了一口氣，頻頻向員警道謝。