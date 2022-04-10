媽媽在眼前被殺　烏克蘭9歲女童寫信「我們在天堂相見」心碎訣別

▲網路流傳一封烏克蘭9歲女童寫給已故母親的感人信件。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯在烏克蘭作戰期間造成許多平民死傷，數百萬人逃出烏克蘭。最近網路社交媒體流傳出一封9歲烏克蘭女童的手寫信，她想向在戰爭中喪命的母親說，「我們會在天堂相見。我會盡我最大努力當個好人，就能去天堂找妳。」一字一句都令許多網友心碎不已。

▲烏克蘭戰爭導致許多家庭粉碎。（圖／路透）

根據《太陽報》報導，一名烏克蘭議員日前在推特上分享了這封信，據稱這是一名9歲女童的手寫信，她用稚嫩的筆跡寫出對媽媽的思念，沒有句號，還有一些文法上的錯誤。有外媒指出，這名女童和家人從基輔西北近郊的戈斯托梅利（Gostomel）逃難時，目睹了母親在車上被俄軍射殺身亡，女童被救出後已被安置於基輔附近一處避難所。

▲烏克蘭一名女童走過馬力波遭炸毀的公寓大樓。圖中人物並非文中當事人。（圖／路透）

許多懂烏克蘭文的網友幫忙翻譯，並將這封信分享到各個社交平台。女童寫道，「媽媽（MAMA），這封信是3月8日要送給妳的禮物。如果妳認為將我養大只是徒勞無功，那就錯了。謝謝妳給了我生命中最美好的9年時光。非常感謝妳讓我擁有童年，妳是世界上最棒的媽媽！我永遠不會忘記妳，希望妳在天上過得好，願妳去到天堂，我們會在天堂相見。我會盡我最大努力當個好人，就能去天堂找妳。」

女童在信件的最後向母親親吻致意。令人鼻酸的是，信中提到的3月8日是國際婦女節，女童用這封信當作禮物，卻無法親手將它交給母親，讓許多網友不禁感到心碎。

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