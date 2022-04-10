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大陸 大陸焦點 特派現場

2歲女童解隔離返家！睡覺突驚醒突喊一句話…母親聽完哭了

▲▼2歲女童解隔離返家。（圖／翻攝嗶哩嗶哩）

▲2歲女童解隔離返家。（圖／翻攝嗶哩嗶哩）

記者柯振中／綜合報導

大陸近期疫情延燒，每天都有不少人被隔離。上海一名2歲女童確診隔離，康復後返家團圓，一家三口原先十分溫馨，沒想到睡覺時女童喊了一句話，瞬間讓媽媽淚崩。

綜合陸媒報導，這名女童確診被隔離，因為年紀較小，所以受到較多照顧，康復出院時，也有不少人陪同，幫忙拿行李、帶路。等到成功返家，女童在父母的陪伴下，終於開始露出笑容，吃飯時甚至還哼起歌，也跟爸爸玩得不亦樂乎。

▲▼2歲女童解隔離返家。（圖／翻攝嗶哩嗶哩）

▲▼2歲女童解隔離返家，終於露出笑容。（圖／翻攝嗶哩嗶哩）

▲▼2歲女童解隔離返家。（圖／翻攝嗶哩嗶哩）

直到晚上睡覺時，女童突然驚醒，帶著哭腔喊了句「阿姨抱抱」，似乎以為自己還在醫院，只能向護理師討要抱抱，讓母親瞬間淚崩，感到十分不捨，出言安慰「媽媽抱、媽媽抱」，並把女兒抱在懷裡。

▲▼2歲女童解隔離返家。（圖／翻攝嗶哩嗶哩）

▲▼沒想到，女童睡夢中似乎以為還在醫院，驚醒喊了句「阿姨抱抱」，讓媽媽相當心疼。（圖／翻攝嗶哩嗶哩）

▲▼2歲女童解隔離返家。（圖／翻攝嗶哩嗶哩）

網友們看完令人鼻酸的畫面，在底下感動留言，「兩歲的孩子都能堅持不鬧，不給家人和別人添亂」、「六歲女兒一晚沒看到我都不行，這個2歲的太心疼了」、「看不了這個，大男人看這個哭，是不是特別沒出息？可我還是哭了」、「心疼小寶貝，看到最後我都破防了。」

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