重症清零「這1動作」才是重點！前台大醫曝7大減災方向

▲專家擔憂中重症人數一旦增加，恐壓垮醫療量能。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內昨（9）日新增442例本土確診，再創今年新高，另增1人重症死亡、4例中症，其中3位70歲以上長者都沒打過疫苗。對於中央現階段以「重症清零」為防疫政策，前台大感染科醫師林氏璧認為，不是要奢望完全沒重症或死亡，應盡量壓低才是重點。他也統整可從「這7方向」著手。

林氏璧昨日在粉專發文指出，國外大數據一再證明打疫苗可有效增加防重症之保護力，特別是第三劑對於年長者而言，「你看，沒打疫苗中重症不是開始出來了嗎？」對於重症清零，他說不是奢望要完全沒重症和死亡，而是應盡量壓低。目前中重症雖少，但隨著（長者）感染人數增多，特別是未接種疫苗者，中重症和死亡肯定會開始增加。

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▲指揮中心4/9中重度個案說明。（圖／指揮中心提供）

該如何做到重症清零，林氏璧點出以下7大重點：

1.盡量不要傳到年長者重症高風險身上，涉及老人家活動的場域防疫規範要更嚴格，疫調要特別重視有無接觸長者可能。

2.繼續提高長者及有慢性病族群的第三劑施打率，越高越好。

3.力行輕重症分流，包括已公布草案的居家照護計畫。醫院量能要留給有重症風險的確診者，輕症無症狀不需住院。若有風吹草動轉中重症跡象要能即時偵測的SOP，此需透過衛教、熱線諮詢及遠距醫療等來發現。

4.中重症患者或有重症風險者必須優先住院，不能有醫療排擠現象。

5.須預估可能需要的藥物分量準備充足。

6.有重症風險者，要在有症狀5天內即時給予抗病毒藥物，才能有效預防病程走入重症或死亡。

7.醫護人員人力要足夠，須小心應對如國外Omicron大流行時可能出現醫護大量確診或被匡列時人力不足之窘境。