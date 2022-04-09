蔣萬安突拋中正紀念堂改名　黃瀞瑩：讓人滿頭問號

▲台灣民眾黨市議員參選人黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

有志台北市長大位的國民黨立委蔣萬安，日前拋出中正紀念堂改名議題，直球對決敏感的蔣家身世議題。對此，民眾黨士林北投議員參選人黃瀞瑩表示，這幾天蔣萬安委員提出中正紀念堂應該改名的議題，老實說，這讓人滿頭問號。

黃瀞瑩直言，現在是全台防疫的關鍵時刻，疫情在這一兩個月內有出現許多變化，「在這個時間點拋出改名議題，應該不少人都和我一樣感到很錯愕」。

黃瀞瑩說，即使選擇共存，我們的目的也是要染疫曲線盡量平緩，努力提升醫療量能，不論快篩試劑、防疫旅館，全都需要經費，如果要花錢，現階段最重要的，應該是在與防疫相關的政策上著手。

黃瀞瑩說，先不提中正紀念堂本身的修繕成本，光是捷運站的改名，可能就需要數百到千萬元的成本，「在這個時間點，錢是不是該花在刀口上？」

黃瀞瑩說，想問蔣萬安委員，您這樣的提案，是以立委身分向中央建議？還是以可能參選台北市長的角度來拋出願景呢？不論是何者，希望蔣委員可以接地氣，應該以民生為優先，做生意的攤販、辛苦上班的大家，一早睜開眼睛想到的，絕對不會是中正紀念堂。

蔣萬安9日受訪時則說，很多人討論中正紀念堂是好事，本來就應該持開放態度跟社會溝通、對話，提出具有視野、歷史高度的看法，「大家能充分討論本就是我的本意」。

針對文化部長李永得提出應先討論蔣公銅像議題，蔣萬安表示，最重要是讓社會能夠充分溝通，這絕非任何個人、官員或政黨可以任意決定。自己拋出「建設台灣」的價值，就是希望讓園區能夠具有歷史視野的高度，將過去70年來所有為中華民國台灣這塊土地付出貢獻的各族群、世代能夠被彰顯、被大家看到，這是最重要的。

蔣萬安也強調，如果今天有人刻意藉由園區轉型來操作任何意識形態、社會仇恨對立，根本不值得一提。

至於這時候拋出此想法是否有選戰考量？蔣萬安解釋，是文化部突然有一個新規劃，推出一個功過並陳的展覽，自己昨天也是被問到這問題才提出這想法。