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美駐上海領事館暫關閉「留人24H值班」　駐館員和家屬被授權撤離

▲▼ 疫情封控太嚴重，美駐上海領事館暫時關閉 。（圖／翻攝 美國駐華大使館和領事館官網）

▲ 疫情封控太嚴重，美駐上海領事館暫時關閉 。（圖／翻攝 美國駐華大使館和領事館官網）

記者任以芳／綜合報導

上海疫情持續擴散，官方嚴格封控，不少外籍人士想出境受到移動限制。美國駐華大使館和領事館官網昨9日發布最新消息，「關於旅行警告和授權撤離的聲明」。內文稱美駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）向中國大陸官方提出申凊，同時准駐館人員及相關僱員家屬自願撤離，美國國務院已批准關閉(暫時)上海領事館，但領事館人員24小時值班，為在滬美籍人士提供協助。

該公告表示，伯恩斯大使以及國務院和使團的其他官員已直接向中華人民共和國官員提出，我們對疫情和中華人民共和國管控措施的關切，我們也已將自願撤離的決定通知他們。

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

▲上海疫情持續封控。（圖／路透社）

內文指出，根據美國國務院2022年4月8日的旅行警告，由於當地法律的任意執行以及新冠疫情相關的限制，美國公民被要求重新考慮前往中華人民共和國的旅行。此外，由於新冠疫情相關的限制，其中包括父母與孩子分離的風險，美國公民不應前往中華人民共和國的香港特別行政區、吉林省和上海市。

至於有媒體誇張報導，上海領事館人員將全數撤離，該內文清楚指出，「領事館工作人員仍每天24小時在值，為美國公民提供緊急服務。 他們還得到美國駐華大使館成立的一個團隊的補充性支持。」

據了解，美駐華使館持續運作，部分使館人員和家屬申請自願撤離，還是有其他人員堅守崗位繼續幫助中國各地的美國公民群體提供支持。公告強調，「由於受到新冠疫情管控措施影響，上海的領事處目前對公眾關閉，將在獲准後盡快對公眾開放。」

閱讀延伸：美國駐華大使館和領事館官網

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