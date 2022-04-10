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男友年薪300萬硬要AA制　卻對前任出手大方！她苦問：我是備胎嗎

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO願意花大錢請客，男友卻AA到極致，只對前任大方，讓她覺得自己才是備胎。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張靖榕／綜合報導

情侶之間到底AA制還是其中一方付錢，一直是許多人爭論的問題，一名女網友表示男友年薪300萬，卻「幾乎都會跟我AA到極致」，也不送禮物甚至連生日餐都AA，卻甘願年年請前女友吃飯還送禮物，「我被當備胎了嗎」？

原PO在Dcard表示，男友29歲年薪300萬，她本人是23歲年薪70萬，自己身邊不少年薪300萬以上的男性朋友都願意在感情中付出一些金錢成本，甚至把伴侶花費全包，反觀自己男友幾乎什麼都要AA制。

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情人節大餐原PO願意花上好幾千塊請客，但讓她傻眼的是到了她生日的時候，男友卻還要求AA制，而且竟然沒有生日禮物。她說自己有可能因為這樣的想法被批評「憑什麼要男友送自己生日禮物」或「憑什麼一定要男友請生日餐」，但她說對方生日自己都主動這麼做了，也認為這是情侶之間的正常互動，男友這樣的行為讓她失望，卻還有更讓她難過的事。

「他有送他前任禮物，也請吃飯，而且是每年都這樣做」，這樣巨大的反差讓原PO不禁懷疑，是自己平常太大方、表現得太喜歡對方，「讓他覺得我是在倒貼他嗎？不然正常出社會好一陣子的男生怎麼，會這樣對待女友？」

原PO說兩人交往3個月，但到現在都感覺不到對方對自己的喜歡，「各位可以給我些意見嗎？或者是我有什麼問題也歡迎大家罵我，我很願意改正自己。」

網友紛紛留言，「男性若真愛妳，連小錢都不肯花，會感覺在騎驢找馬」、「生日竟然也AA確實不夠大方，我覺得你可以說情人節花費多少
，可以請他轉linepay，然後分手。」不過也有網友認為，男方是在觀察女方，「他應該會希望，不要遇到一個只貪圖他錢的女生，雖然生日一點表示都沒有有點扯，但他提出AA，而且徹底執行，或許是真的在看妳的反應吧！」

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