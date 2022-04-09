曖昧氛圍問1句會冷感？　過來人曝「更心動撇步」：心情雲霄飛車

▲當雙方處在曖昧的關係中，都會有想進一步的可能。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃品臻／綜合報導

在曖昧的氛圍中，雙方想更加靠近是必然，不過有網有好奇發問，燈光美氣氛佳的情況下，脫口而出詢問「可以親妳嗎」會不會讓人覺得很煞風景？

這位網友在Dcard發文提問，在一段曖昧的關係當中，遇到適當的氣氛，雙方都受到愛意的催化後，內心想向對方釋出愛意是非常正常的事，「但我們都知道韓劇演的都是騙人的，衝動只會送警局，這時候如果在那一刻多問了一句『可以親妳嗎？』會覺得煞風景嗎？亦或者覺得有被尊重又可愛？」

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▲原PO好奇氣氛對的情況下，多問一句會不會煞風景？（圖／翻攝自Dcard）

對此，不少網友覺得多問了這句，其實並不反感，「被問過，覺得超暖」、「我覺得很可愛」、「很可愛啊，記得搭配真誠的眼神」、「我覺得問的話滿可愛的」、「我覺得是尊重+可愛，會超甜的」、「喜歡你的話，問這句會很心動欸（覺得超可愛）」、「覺得有被尊重＆滿滿的粉紅泡泡戀愛感爆棚」。

另外也有不少過來人分享更讓人心動的做法，「不會煞風景，但比起這個，更想先聽到，可以跟妳在一起嗎」、「在耳邊說，我想親你可以嗎」、「很靠近，再先親比較不那麼侵犯的地方，手指→頭髮等等，或是加上『好不好』、『可以嗎』等簡短、隱晦的句子，問完不等回答，更靠近就知道了」、「氣氛到了問：可以在一起嗎，觀察反應，如果就快答應了，再問可以親妳嗎，答應的話不要親嘴，親額頭或臉頰，殺她一個措手不及，以為你要吻她，結果只是青澀的啄一下，心情雲霄飛車～甜甜的戀愛浪漫的開始」。