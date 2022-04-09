阿妹男友錯用抗體快篩　羅一鈞圖解3種檢測：家用只有抗原快篩

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

天后張惠妹（阿妹）相隔7年再次回到台北小巨蛋開唱，爆出確診者也去看演唱會，阿妹男友Sam則於社群網站貼出2支快篩試劑的照片，皆為陰性，不過有醫師發現他錯用抗體快篩。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天被問及此事，特別貼出PCR、抗原、抗體三種檢測方式的圖表解釋，國內並無核准家用抗體快篩，是否染疫還是應該用家用抗原快篩。

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阿妹男友貼出抗體快篩照片，讓前台大感染科醫師林氏璧特別Po文說明「用錯」，他指出，這時該測的是抗原快篩，才能知道你是不是現在有病毒量高的感染；也提醒民眾不要使用錯快篩，看到是陰性而有錯誤的安全感。

羅一鈞特別拿出去年11月指揮中心製作「PCR篩檢、抗原快篩、抗體快篩」宣導圖表進行說明，現行核准「抗體檢測快篩」都是針對專業人士使用，也就是說目前沒有市售「家用抗體快篩」。

羅一鈞指出，抗體檢測目的是為了瞭解是否曾經染疫，另打過疫苗也會有抗體，所以相關使用場合已經有相當侷限，主要僅用於疫情調查使用，評估是否舊案等，但實際抗體結果也還是要經過實驗室相關檢驗。

羅一鈞強調，食藥署並未核准家用抗體快篩，即便有人提供給你，但這並不適合由民眾端使用，如果想要知道自己有沒有染疫，還是要用家用抗原快篩。