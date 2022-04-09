「包手早餐店」響應媽祖心　「十二犂頭鏢」精神捐消防指揮救災車

▲包手早餐店捐贈消防局救災指揮車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣十二犂頭鏢文化發展協會於今(9)日上午，在新園鄉港崗代天府廟前廣場舉行救災指揮車捐贈典禮。由新園鄉長方冠丁先生代表協會致贈，由屏東縣政府消防局長許美雪代表受贈，典禮中邀請貴賓及警義消參與，場面熱絡。

「十二犂頭鏢」－為新園媽祖昔日治水聖蹟顯聖之地，媽祖慈悲澤被鄉里，聖德流傳至今。眾信徒領受恩德之餘，進而將感恩之心化為實際行動，於民國2019年8月成立屏東縣十二犂頭鏢文化發展協會，這次協會發起募捐。

一向熱心公益，回饋社會不遺餘力的新園在地子弟，也是協會顧問包手早餐店創辦人蔡坤辛、蔡郭富賢伉儷得知後，深表認同之餘，更是以全額慨捐響應。

包手早餐店先前響應新園媽祖慈悲護祐鄉里「十二犂頭鏢」文化精神，曾於2018年捐贈新園分隊救災指揮車壹輛，這次再度響應善行義舉，捐贈第二輛救災指揮車，同時捐資改裝新園消防分隊四輛消防車新配備：新式爆閃燈及鑽石級反光標誌飾條，將有效提高辨識度及警示效果，協助改善消防同仁救災安全。

新園鄉位於高屏溪及東港溪沖刷平原，轄內池塘及河流眾多，救溺案件頻傳，加上新園分隊同仁出勤搬運船艇運輸不便，這 次捐贈救災指揮車為得利卡貨車車型，並搭載油壓升降尾門，改善搬運船艇及救災設備之效率，車輛亦搭載多項主被動安全設備，以利車輛救溺出勤安全。

新園消防分隊也將善用這份「包」含暖暖正能量的大愛，協助新園媽祖24小時「手」護民眾，保護人民安全及財產。