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「輕症居家照護」4症狀快送醫！QA一次看　同戶最多5人

▲▼摩鐵,MOTEL,飯店,HOTEL,臥室。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲指揮中心公布輕症居家照護指引。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者楊晏琳／整理報導

本土個案數屢創新高，為避免衝擊醫療量能，指揮中心昨（8）公布最新居家照護管理指引，明訂小於65歲、未懷孕或洗腎的輕症個案可在家照護，並於單日確診數超過1500人時實施。為方便民眾了解居家照護計畫，《ETtoday新聞雲》也整理下列6大QA供大家參考。

▲▼指揮中心4/8公布確診個案居家照護原則。（圖／指揮中心提供）

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Q1：該計畫什麼時候上路？誰符合資格？

A1：指揮中心指出，若單日確診人數超過1500人，即啟動輕症在宅照護計畫，並從新北市開始試辦。

確診者年齡<65歲（不含65歲），無症狀或輕症，且無懷孕或洗腎；同住未確診者年齡<65歲（不含65歲），且無懷孕或洗腎，才符合居家照護資格。此外，除因必要之照護或被照護需求，確診者不得與65歲以上、懷孕或洗腎之未確診者同戶隔離。

Q2：居家環境條件有什麼限制？

A2：指揮中心表示，本土確診個案採用居家照護計畫，應具備以下條件：

1. 以符合1人1室（單獨房間含衛浴）為原則，同為確診者得多人1室。若每次浴廁使用後均適當清消，則可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行7天自主健康管理。
2. 同住之未確診者：於同戶其他房間隔離，同戶隔離之未確診者原則不超過4人。隔離至同戶最後確診個案之確診日後10天，隔離期間原則第5、10天（如有新增確診個案則改為每3天）進行家用快篩。解隔後進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。

▲▼確診個案居家照護管理指引-3。（圖／指揮中心提供）

Q3：境外移入個案也適用這項計畫嗎？

A3：指揮中心表示，境外移入個案僅限「完成居家檢疫返家後確診者」適用。詳細整理如下：

1. 符合1人1戶條件在宅檢疫期間或期滿前確診者，繼續在宅隔離（同住有多名確診者，或有必要之照護或被照護需求時，得多人1戶，餘同戶內不得有未確診者）。
2. 完成居家檢疫返家後確診者，得適用本土個案之居家環境條件。
3. 其餘境外移入確診個案，原則不適用居家照護。

指揮中心說明，本土及境外移入確診者若符合上述條件，將由地方政府開立通知書，通知個案在家隔離，並以電子圍籬進行管制，輔以雙向簡訊進行追蹤。

▲▼確診個案居家照護管理指引-2。（圖／指揮中心提供）

Q4：隔離期間要做哪些事？

A4：確診個案可參考「COVID-19確診個案注意事項」，其中應特別注意：

1. 填寫「COVID-19確診個案自填版疫調單」，自主回報症狀、風險因子、密切接觸者，配合雙向簡訊追蹤；並聯繫密切接觸者，請其自我篩檢、自我健康監測10天。
2. 有其他症狀或醫療諮詢需求，請以手機APP或電話專線聯繫遠距醫療或居家照護團隊評估。

同住之未確診者，可參照「COVID-19接觸者注意事項」「我該如何照顧家中的COVID-19確診病患」，特別注意：

1. 在家請單獨一人一室，儘量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間。如需共用衛浴設備，每次使用後，應使用漂白水或酒精消毒。
2. 共用空間儘量確保空氣流通。每天消毒、清潔所有經常觸摸的物體表面。
3. 若要離開個人房間使用浴廁，須戴口罩。同住者如須進入確診者房間或接觸確診者時，雙方均須戴口罩，並洗手或使用酒精消毒。

▲▼確診個案居家照護管理指引-6。（圖／指揮中心提供）

Q5：隔離期間，若出現什麼症狀要注意？

A5：若出現喘、呼吸困難，持續胸痛、胸悶，意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，應立即撥打119、衛生局或1922。

Q6：解隔條件是什麼？

A6：確診者與同住之未確診者的解隔條件不同，詳細如下：

確診者

同時符合以下兩項條件，得解除隔離，並進行7天自主健康管理：
1. 有症狀者，退燒至少1天，且症狀緩解。
2. 距發病日或採檢日第10天以上之家用快篩陰性，或前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct≥30。

同住之未確診者

距同戶最後確診個案之確診日滿10天，且所有同戶隔離者（含尚未解隔之確診者）快篩均陰性時，同戶隔離之未確診者全數解除隔離，並進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。

另，前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct≥30者，視為陰性符合解隔條件。

▲▼確診個案居家照護管理指引-7。（圖／指揮中心提供）

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