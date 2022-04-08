交友軟體聊嗨見面卻被疏遠！　主動妹子淚喊：每次追男生都失敗

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者黃品臻／綜合報導

俗話說「女追男隔層紗」，真的如此嗎？有女網友發文淚訴，自己屬於會主動出擊的那類人，但在交友軟體認識的幾位男生都在差不多的流程後，與她漸漸疏遠，讓她相當不解，為何每次主動追男生，卻總會失敗。

這位女網友在Dcard發文表示，個性屬於好聊、好揪的類型，因此在交友軟體上跟男生交朋友的流程大致都是「聊很嗨→揪出去1、2次→微暈→被疏遠」。

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對於到後期都容易被疏遠，原PO不解地說，「我好像真的容易暈，出去1、2次就暈是不是就是被疏遠的原因？因為男生那時候根本只把自己當朋友，我一暈船就沒辦法平常心聊天，所以男生就感受到壓力，不知道有男生來解惑嗎？好難過喔，怎麼每次我主動都被疏遠？」

▲原PO不解，為何每次主動追男生都會失敗？（圖／翻攝自Dcard）

對此網友們也紛紛留言表示，「你剛好找的人，頻率跟你不同，有些人慢熱，有些人快熟」、「我也是，你不孤單嗚嗚嗚，告白也是失敗了2次，現在超級佛系哈哈哈，可能真的只是還沒遇到適合的！我們一起慢慢耐心等」、「妳可以找，和妳相似的男生，就有比較高的機會成功」。

另外也有男網友以自身角度分享，「我超喜歡配到會很high的女生，但是說真的也怕對方易暈，我覺得可以玩得很開心但不一定是要當伴侶，但是對方易暈又沒辦法讓對方醒來好好相處，這可能就會讓我有點不敢約對方，不想浪費對方有意圖的好，我自己也沒辦法不了解就一昧的暈對方」、「看男生個性！我無法以偏概全說明，但沒有確認男生是否對妳有好感前，在一個正常男生眼光當中，如果妳對男生太主動，有主見、有價值的男生會退開，因為在他們眼中這種女生太容易獲得，他們反而沒有興趣」。