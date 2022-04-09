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俄軍部隊協調太爛！普丁受不了急改戰略　新前線總指揮官首曝光

▲▼德沃爾尼科夫將軍（Alexander Dvornikov）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西方官員證實，德沃爾尼科夫將軍（右）將負責俄軍未來的前線指揮。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

自俄羅斯2月24日發動侵烏行動後，俄軍因經驗不足，導致軍方遲遲無法攻陷基輔的消息時有耳聞。隨著戰事日益膠著，有傳俄軍將改變戰略，除了招募老兵組成「爸爸軍團」帶新兵外，一名西方官員也指出，俄羅斯已重組指揮部，並委任作戰經驗豐富的德沃爾尼科夫將軍（Alexander Dvornikov）負責前線指揮。

據BBC報導，此前，俄軍攻烏的部隊分別由各地軍區單獨組織和指揮。不過，由於俄軍從未接受過相關訓練，因此各地指揮部之間的協調很差。這位不具名的西方官員證實，如今俄軍決定將指揮權集中交給南部軍區司令德沃爾尼科夫，試圖讓各部隊間有更好的協調，「德沃爾尼科夫過去曾在敘利亞戰役中累積了不少經驗，因此俄軍整體指揮和控制應該會得到改善」。

▲▼親俄軍坦克。（圖／路透）

▲俄軍如今正往頓巴斯派遣更多軍力，因此外界猜測，俄軍接下來可能會強攻烏東。（圖／路透）

另外，官員也認為，由於5月9日是俄國紀念二戰納粹投降的「勝利日」，在政治需求的情況下，普丁可能會設定5月9日為戰爭期限，逼迫俄軍在5月9日取得某種層面上的成功，「從現在的情況來看，俄軍並未停下集結部隊的步伐，反而向頓巴斯地區（Donbass）派遣了更多部隊，因此我們猜測俄軍未來將強攻頓巴斯，來達到他的政治目的」。

如今，外界普遍認為，俄羅斯剩略少於100個營級戰術群（BTG）可以作戰，不過若俄軍將這100個BTG進行重組的話，這將是一支龐大的部隊。這名官員表示，即使俄軍在人數上有優勢，但他們也會被人數較少的烏克蘭軍隊所牽制，因為烏克蘭的行動要聰明、靈巧、出其不意得多，「除非俄羅斯能改變戰術，更有效地發揮優勢，否則他們將難以取勝」。

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