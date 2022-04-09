烏軍無人機追殺　俄兵嚇壞直衝「秘密基地」慘了！下秒全被轟爛

A Russian soldier apparently ran away from this Ukrainian UAV and back to his unit, which was then struck by Ukrainian artillery. https://t.co/tgeYiIneFk pic.twitter.com/DVttW9XT75 — Rob Lee (@RALee85) April 7, 2022

記者吳美依／綜合報導

烏方釋出最新影片顯示，一名俄兵被烏克蘭無人機追捕，他一邊沿著鄉間小路狂奔，一邊緊張地回頭張望，卻沒有試圖轉彎或躲藏，反而一路跑回紮營區，導致部隊藏身地點曝光，慘遭轟炸。

▲俄兵遭烏克蘭無人機追捕，逃回基地卻曝光藏身位置。（圖／翻攝推特@RALee85）

《每日郵報》報導，俄軍在路邊搭起臨時營地以及類似防空洞的建物，他們發現敵方無人機後，也趕緊拿出武器、開火射擊，因此接下來就沒有畫面了。

▲俄兵紮營地稍後被烏克蘭轟炸。（圖／翻攝推特@RALee85）



烏軍稍後釋出空拍及衛星照片顯示，俄軍駐紮地已遭砲火攻擊，土地被轟炸呈現焦黑色，濃濃黑煙不斷竄出，附近樹林還發現俄羅斯BTR裝甲運兵車。他們研判，俄軍可能已經放棄這個營地，而最初遭到追蹤的士兵目前下落不明。

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