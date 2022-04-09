烏克蘭空軍駕駛艙視角直擊！　38秒導彈連發狂轟俄陸列隊

Footage of reportedly #Ukrainian attack helicopters in combat. pic.twitter.com/ROIXKJGEt1 — Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) April 8, 2022

記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯向烏克蘭開戰超過1個月，歐美國家雖無出兵協助，但陸續給予軍武支持，打破俄國總理普丁（Vladimir Putin）想速戰速決的計畫。近日一段從烏克蘭空軍駕駛艙視角拍攝的影片曝光，可見其發動一連串砲擊攻擊俄軍的廝殺場景。

一架疑似由烏克蘭米24（Mi-24）雌鹿（Hind）攻擊直升機駕駛艙拍攝的畫面流出，影片中可見，直升機從低空伏擊，朝俄軍在地面的部隊發射一連串導彈攻擊。

▲烏空軍發動攻擊。（圖／翻攝自推特）



畫面接著切換到白天，可清楚見到地面的車輛和建築物，烏軍隨後命中敵軍，地面上的列隊不斷冒出濃濃黑煙，總長38秒的影片近日獲網友熱烈轉發討論。

俄羅斯最初計畫的攻勢遲遲卡關，3/25宣布目標將轉向解放烏東頓巴斯地區，陸續從原先戰領的區域撤退，讓外界猜測是因入侵首都基輔失敗，才將行動規模縮小，不過多數專家認為還不可斷言。