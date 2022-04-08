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玉山八通關驚見台灣黑熊　保育巡查員搶快拍下珍貴影像

▲玉山國家公園管理處人員7日於八通關發現黑熊出沒。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉管處保育巡查員拿相機拍下台灣黑熊影像。（圖／玉山國家公園管理處）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處塔塔加管理站的保育巡查員，於7日進行生態保育巡查時，在八通關東埔至觀高11.5公里處發現台灣黑熊出沒，立刻拿出相機記錄下相關影像。玉管處指出，園區蘊藏豐富的動植物，到訪玉山都可能在步道或公路上遇到台灣黑熊及其他野生動物，提醒山友結伴同行、保持冷靜並勿干擾，同時向管理處通報「熊蹤」。

玉管處表示，玉山國家公園擁有著豐富且獨特的高山自然生態環境，園區幅員遼闊、生態資源多樣性豐富，為海拔梯度從300上升至3952公尺玉山主峰的高山地形，也讓野生動植物繁衍孕育且生生不息；經調查研究顯示，玉山園區是台灣黑熊核心族群主要活動區域，園區內族群數超過100隻，數量大概為全台族群1/3至1/2。

▲玉管處委託研究紅外線自動相機拍攝到的台灣黑熊。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲另外，玉管處委託研究，日前也透過紅外線自動相機拍攝到台灣黑熊。（圖／玉山國家公園管理處）

玉管處呼籲，為保人熊平安，上山請攜帶熊鈴、哨子製造聲響，並結伴同行；食物妥善放置、離開時將自身垃圾和廚餘帶下山，避免使味道溢散而引起熊等野生動物取食、干擾其自然習性；若看到黑熊請保持冷靜，安靜儘速離開現場；如在健行時發現熊或相關痕跡，請通知玉管處（049-2773121）或各管理站，或在玉管處官網進行通報（https://www.ysnp.gov.tw/BlackBearNotification/C004400首頁⭢生態保育⭢黑熊專區⭢黑熊通報）。

玉管處指出，官網的「黑熊專區」還有梅山管理站同仁累積多年經驗繪製之《熊熊遇見黑熊怎麼辦？》宣導影片（https://youtu.be/8mif2r-2dlw），並榮獲本年度內政部自製數位教材首獎，期許透過動畫讓更多人更加認識台灣黑熊。

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玉山國家公園八通關塔塔加東埔台灣黑熊

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