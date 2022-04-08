囂張「一哥」玉山群峰瘋狂塗鴉　山友肉搜怒轟無良：像小狗撒尿

▲自稱「一哥」的山友在玉山群峰到處留言塗鴉，引起公憤（下同）。（圖／翻攝「台灣山岳之美」臉書社團）

記者高堂堯／南投報導

一名山友日前攀登玉山群峰時，竟連續在三角點的標高牌上任意塗鴉日期，還署名為「一哥」，誇張又囂張行徑引起其他山友不滿，有人拍下照片在社群分享並痛斥「像小狗撒尿一樣留字」，網友也肉搜出一哥為一名李姓男子；玉山國家公園管理處指出，李男涉嫌違反《國家公園法》，最高可處以3000元罰鍰。

有網友前兩天陸續在「台灣山岳之美」臉書社團PO出幾張照片，包括「南玉山，3383m」的標高鐵牌、「玉山北北峰，3813m」的標高石牌，仔細一看，牌面上都被用紅筆分別寫上「2022.4.4.一哥」、「2022.4.5.一哥」的字樣，顯然有山友連日在玉山群峰公物上塗鴉破壞。

相關照片在社群瘋傳，有人無奈感嘆「玉山又被到此一遊了」，也有PO照網友砲轟：「一哥，辛苦你千辛萬苦跑到這，像小狗撒尿一樣留字，小弟擦掉了」；這名自稱住在高雄市的李姓男子也被網友肉搜，而本人卻上網回嗆自己使用的是字跡可擦除的植物性水筆，看似毫無悔意，再度引發網友痛批為「山岳界老鼠屎」、「老屁孩」。

玉山國家公園管理處回應，李男屬合法申請入園登山，但塗鴉行為已涉犯《國家公園法》第13條「於樹木、岩石及標示牌加刻文字或圖形」，可裁處1500到3000元罰鍰，將發公文請李男提出說明，若查證屬實將開罰，目前也派員前往群峰檢查各公物設施有無其他遭塗鴉情形，並加以清整維護。