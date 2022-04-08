新增384本土　確診者足跡至6百貨　無印、唐吉也在內

▲花蓮遠百。（圖／翻攝Google Maps）

記者蔡惠如／綜合報導

今8日中央公佈新增384本土確診案例，各地方政府接連公布旗下掌握之確診者足跡，百貨賣場包括板橋大遠百、花蓮遠百、SOGO忠孝館、高雄大遠百、漢神巨蛋購物中心、SKM Park，另基隆無印良品、堂吉訶德忠孝新生店也在列。

今新北市衛生局公布確診者足跡，確診消費者在板橋大遠百4／3於9樓非常泰，以及4／4於9樓義式古拉爵消費，業者回應，將於今夜間對2專櫃進行清消，值班員工造冊安排篩檢，另百貨全館將於4／9晚間進行全館每週例行性清消，目前均正常營業。

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北市則公布確診者在4／2至SOGO忠孝館，從上午10：30待到晚上10：00，對此SOGO則回應目前閉店後每日清消，目前營運正常。花蓮大遠百也表示，4／8獲花蓮縣衞生單位通報，於4／5中午12:22有確診足跡經過，依官方指示於今晚閉店後進行清消作業，今明兩天正常營業。

高雄市政府今公布之足跡，則包括4／3、4／4在高雄大遠百館內購物與威秀影城看電影、4／3至漢神巨蛋、4／2至高雄夢時代聚北海道鍋物、4／2、4／3、4／4與4／5於SKM Park賣場以及館內大創、大和屋與雪嶽山韓式料理用餐。

板橋大遠百表示，目前皆未接獲衛生所通知，但已要求足跡專櫃執行清消，目前仍正常營業。漢神巨蛋則回應每日清消，營運不受影響；SKM Park也表示4／5閉店後已進行館內清消，目前正常營業。

另基隆市與台北市政府，也在今公布4／3有確診者在傍晚前往無印良品皇冠大樓門市，4／4下午5點左右唐吉訶德忠孝新生店也有足跡，對此無印良品表示目前未接獲通知，正常營業，若有官方通知會依照相關指示辦理；台灣唐吉訶德回覆，4／7凌晨忠孝新生店已進行消毒作業，目前正常開店營業。