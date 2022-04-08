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按摩師命脫褲「狗爬式」　女客回頭發現他拍照...還藏138張私密照

▲桃園市許姓男子前年6月間與2名女大生共進晚餐，事後再轉進酒館飲酒回宿舍，趁著酒意接連對2女性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）
▲台中謝姓推拿師利用職便要求客人脫掉內褲趴在診療床上，並用手機拍攝私密部位，被高雄地院判處1年6個月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一謝姓男子於某推拿中心擔任推拿師，於109年9月12日下午3時，以塗抹推拿藥膏為藉口，誆騙客人小美(化名)脫下內褲，用狗爬式趴在床上，並用手機近拍其私密部位，小美轉頭發現後報警，經台中地院審理，依妨害性自主罪，判處謝男1年6個月徒刑，謝男不服再提上訴，被台中高分院駁回。

謝男於某推拿中心擔任推拿師，從事傳統整復、推拿氣功等民俗療法治療師工作。小美是推拿中心的常客，於109年9月12日下午3時30分，由母親陪同再度來到推拿中心，想進行腰部推拿。

對小美治療時，謝男特意拉上布簾製造獨處空間，先以需在小美腰部塗抹推拿藥膏為由，要求小美將身上連身褲、內褲褪至大腿處，臉朝下平趴在床上，見小美配合，又進一步要求要求小美將內褲褪至腳踝處，並且雙手趴著、兩膝跪在整復床上，呈跪趴之姿勢。

小美質疑為何需要做到這個程度，謝男誆稱這是他的專業要求，指責小美不相信他，還一度想拿書出來取信小美，最後小美信以為真，上半身僅著內衣、裸下半身趴在整復床上。

謝男以調整姿勢為由，徒手碰觸小美臀部，讓小美抬高臀部呈狗爬式姿勢，小美照做後，等了許久謝男遲遲都未開始推拿，轉頭驚覺謝男正拿手機對著自己拍攝，立即大聲制止並索要手機，謝男不給，並刪除偷拍照片，小美立即報警。警方到場處理後，更在謝的手機裡發現138張不同女性的私密部位照片。

謝男一審時否認對小美有猥褻行為，甚至說小美是因為穿連身褲推拿不便，自己要脫，他還勸她不要脫，回家換衣服。他拿手機是想看line訊息，卻被誤解在偷拍。其他患者的私密照也都是經過當事人的同意而拍攝，目的是為了跟他們解釋要如何推拿，解釋完後就會刪除。

經台中地院審理，認為謝男指示小美脫衣褲並偷拍私密照屬實，且謝男拍攝之身體隱私部位大多局限於陰部特寫部位，很難想像推拿此處可以達何療效，何況要講解，以圖繪、口述即可；也難想像有女性會自願讓謝男被拍攝私密部位。最後依對受照護之人利用機會猥褻罪，判處謝男有期徒刑1年6個月

謝男不服再提上訴，經台中高分院審理駁回上訴，但考量謝男未有前科，在提出上訴時已坦承犯行，且賠償30萬與小美達成調解，判決謝男可緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

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