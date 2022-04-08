色老闆起生理反應頂女員工　認了「下半身超越理智」 結果出爐

▲台中一汽車材料行負責人楊姓男子，在店內走道用下體頂撞女員工，被台中地院判處3個月徒刑，楊男不服再上訴，被台中高分院駁回。（圖／翻攝自臉書）

記者郭玗潔／台中報導

台中一楊姓男子是汽車材料行負責人，愛慕女員工小花（化名），於109年9月26日下午3時30分許，乘小花在店內走道上排整貨單，竟從後面用生殖器頂小花的臀部，此案經台中地院審理，依性騷擾罪，判處楊男3個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日，楊男不服上訴，被台中高分院駁回。

小花表示，當時自己背對楊男整理貨單，離楊男的座位很近。她一邊做一邊詢問楊男要不要外出送貨，楊男都支支吾吾，也沒有表達什麼。在小花還來不及反應時，楊男突然起身發出「喔」一聲，往前很大力用下體頂她屁股一下。雖然楊男當下對她表示自己是不小心的，但小花認為，再不小心，也頂多是肩膀或屁股碰觸，不會用下體正面對撞，而且楊男明顯有生理反應。

楊男辯稱他是不小心的，因為擦肩而過，小花在抬東西，他站在她後面，因此「我的下體剛好在告訴人屁股後方」。

小花事後在Line上也質問楊男當日行為，楊男仍堅稱自己不小心、不斷道歉，最後才表示「那個動作有喜歡你，想保護你的意思。」、小花反問「所以可以有這樣猥褻的動作」，楊男回應「只是下半身超越理智。」

經台中地院審理，認為材料行走道雖狹小，行走時也不會需要以生殖器直接頂撞他人臀部，此外，楊男事後與小花的Line對話，也表明事發當下楊男有性騷擾意圖。最後台中地院依違反性騷擾防治法，判處楊男3個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日，楊男不服再上訴，被台中高分院駁回。