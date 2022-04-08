　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色老闆起生理反應頂女員工　認了「下半身超越理智」 結果出爐

▲桃園市陳姓收容人去年8月在台北監獄服刑時，在放風運動時，連續對2名男收容人伸手「抓鳥」，被依違反性騷擾罪嫌起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲台中一汽車材料行負責人楊姓男子，在店內走道用下體頂撞女員工，被台中地院判處3個月徒刑，楊男不服再上訴，被台中高分院駁回。（圖／翻攝自臉書）

記者郭玗潔／台中報導

台中一楊姓男子是汽車材料行負責人，愛慕女員工小花（化名），於109年9月26日下午3時30分許，乘小花在店內走道上排整貨單，竟從後面用生殖器頂小花的臀部，此案經台中地院審理，依性騷擾罪，判處楊男3個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日，楊男不服上訴，被台中高分院駁回。

小花表示，當時自己背對楊男整理貨單，離楊男的座位很近。她一邊做一邊詢問楊男要不要外出送貨，楊男都支支吾吾，也沒有表達什麼。在小花還來不及反應時，楊男突然起身發出「喔」一聲，往前很大力用下體頂她屁股一下。雖然楊男當下對她表示自己是不小心的，但小花認為，再不小心，也頂多是肩膀或屁股碰觸，不會用下體正面對撞，而且楊男明顯有生理反應。

楊男辯稱他是不小心的，因為擦肩而過，小花在抬東西，他站在她後面，因此「我的下體剛好在告訴人屁股後方」。

小花事後在Line上也質問楊男當日行為，楊男仍堅稱自己不小心、不斷道歉，最後才表示「那個動作有喜歡你，想保護你的意思。」、小花反問「所以可以有這樣猥褻的動作」，楊男回應「只是下半身超越理智。」

經台中地院審理，認為材料行走道雖狹小，行走時也不會需要以生殖器直接頂撞他人臀部，此外，楊男事後與小花的Line對話，也表明事發當下楊男有性騷擾意圖。最後台中地院依違反性騷擾防治法，判處楊男3個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日，楊男不服再上訴，被台中高分院駁回。

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／蔣萬安開第一槍！　中正紀念堂轉型為「台灣建設紀念館」
快訊／《紓困條例》將延長！　蘇貞昌：疫情不會這麼快結束
快訊／EXO張藝興斷開10年情　親手信宣布解約：該與SM分開
「可愛小隻馬」散落100件蕾絲內衣褲　房東驚見套房毀了
快訊／桃園再+25本土！　打第2劑送樂天桃猿門票
載6韓人船隻台灣海峽失蹤　韓直升機搜救墜機2死
張淑晶堵糞管還罵房客破壞房屋　再判5年半定讞
陳時中首認「清零已不可能」　蔡英文下午將視察指揮中心
金芭黎又中了！3酒店62確診　老司機「極樂足跡」曝
139校大停課！各地停課標準一次看　北市4區淪陷「全市停課」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

樹林「免費停車位」底加！他爽停一週後　愛車「被Fxxk」慘況曝

大甲媽將起駕！8+9不要亂來　台中警掃黑幫逮35人查獲2手槍

「華爾街女神」無照收費教投資　海削2000萬判囚再沒收1877萬

婦開車出停車場「猛加速」...管理員秒彈開　撞2機車畫面曝

泥火山噴發震撼近照曝！泥漿翻滾濺1層樓高　黃色樓房瞬間染色

色老闆起生理反應頂女員工　認了「下半身超越理智」 結果出爐

張淑晶堵糞管還罵房客破壞房屋　再遭判刑5年半定讞

廟會神轎超車追撞釀口角　原因是拖太晚...8+9「又累又餓」

三峽「土尾王」曝光！農田倒廢土1100次爽賺2千萬　國有地也遭殃

2歲女童遭「混種狗」咬傷　農委會狗臉辨識系統：比特犬幹的

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

「信義權志龍」派翠克模仿GD「滿頭彩帶泡沫」　網友笑到併軌...「怎麼有點生氣」

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

買房貸款30年變「屋奴」？　專家：活著沒買還是得租！

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

樹林「免費停車位」底加！他爽停一週後　愛車「被Fxxk」慘況曝

大甲媽將起駕！8+9不要亂來　台中警掃黑幫逮35人查獲2手槍

「華爾街女神」無照收費教投資　海削2000萬判囚再沒收1877萬

婦開車出停車場「猛加速」...管理員秒彈開　撞2機車畫面曝

泥火山噴發震撼近照曝！泥漿翻滾濺1層樓高　黃色樓房瞬間染色

色老闆起生理反應頂女員工　認了「下半身超越理智」 結果出爐

張淑晶堵糞管還罵房客破壞房屋　再遭判刑5年半定讞

廟會神轎超車追撞釀口角　原因是拖太晚...8+9「又累又餓」

三峽「土尾王」曝光！農田倒廢土1100次爽賺2千萬　國有地也遭殃

2歲女童遭「混種狗」咬傷　農委會狗臉辨識系統：比特犬幹的

樹林中驚見「活屍鹿」！頭部中箭還能趴趴走...詭異景象曝

詹皇明主場感謝球迷日復出　遭批出戰雷霆追得分王計畫太明顯

目擊2貓陽台吵架！「大隻管家」勸架管不動秒告狀　見媽出面才安心

迪麗熱巴鑲鑽絲絨禮服超誘人！　轉身「極品骨感線條」絕了

人妻菜剛煮好婆婆1動作全倒掉　夫冷回「妳們的事自行解決」

樹林「免費停車位」底加！他爽停一週後　愛車「被Fxxk」慘況曝

股神好會賺！巴菲特買進老牌公司HP　一天進帳台幣逾180億

潮境方舟1號4／17啟航！船底設「玻璃觀景窗」看魚群鑽動超新奇

疫情持續加溫　台南市府協調14醫療院所「無症狀者在家休養」

新冠口服藥Paxlovid拚「重症清零」　醫：這五點要注意

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

護理師幫插尿管驚見尻槍　不起訴原因曝

恐怖畫面曝！萬丹泥火山噴發　泥漿直噴民宅牆壁

這次沒有手銬腳鐐！戴寧奔喪淚喊：爸爸我會堅強

同行不喜歡邱主任！　直播天王護妻譙挨告

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

3年賣3596份全是假鵝肝　高檔餐廳主廚慘了

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

即／國五雪山隧道小客車起火燃燒！　雙向封閉

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

恐怖電鍋燙！婦頭皮三度灼傷　作夢都喊燙

「未來男友」深夜擅闖寺院拍靈異片全遭判刑

更多熱門

相關新聞

護理師幫插尿管驚見尻槍　不起訴原因曝

護理師幫插尿管驚見尻槍　不起訴原因曝

台北黃姓男子去年被送台大急診室，護理師準備為他插尿管時，一掀開病床床單，就看到黃男一邊在「打手槍」，一邊說：「我想做愛」，護理師大驚報警，警察訊後依公然猥褻、違反《醫療法》等多項罪名將黃男送辦，但黃男在檢察官偵辦期間已過世，台北地檢署7日公告處分不起訴。

摸實習女學生大腿　禮儀公司老闆下場曝

摸實習女學生大腿　禮儀公司老闆下場曝

醉男路倒街頭　一見女警秒變癡漢

醉男路倒街頭　一見女警秒變癡漢

工人換螺栓墜9米亡　業者疏失和解獲緩刑

工人換螺栓墜9米亡　業者疏失和解獲緩刑

邀女住戶按摩襲胸　保全2字自救仍輸

邀女住戶按摩襲胸　保全2字自救仍輸

關鍵字：

台中地院性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

妻子產後狂喊一句話　夫崩潰：婚姻不要了

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

快訊／艾薇兒被求婚了！巴黎鐵塔下曬「巨大愛心鑽戒」

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

139校大停課！各地停課標準一次看　北市4區淪陷「全市停課」

護理師幫插尿管驚見尻槍　不起訴原因曝

豆腐頭藏針孔！她慘被前男友監視崩潰

恐怖畫面曝！萬丹泥火山噴發　泥漿直噴民宅牆壁

「運動」沒鎖門！女友阿嬤撞見嗨笑：愛叫啦

南韓影后拍戲出意外「頭部撕裂傷」！

雷／江宏傑《全明星》生倦意！接班人選出爐

驚悚畫面曝光！貨機迫降「斷成2截」

更多

最夯影音

更多
(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑
廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面