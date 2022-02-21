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社會 社會焦點 保障人權

國道未繫安全帶挨罰3千　駕駛靠「哆啦A夢」逆轉免罰

記者黃翊婷／綜合報導

台中陳姓男子去年6月10日開車行經國道一號南下168公里處，被國道警察第三大隊以「沒繫安全帶」為由告發，開罰3000元，他不滿提告，並表示是因為使用「哆啦A夢」安全帶護套，才會導致警員誤認，最終獲得台中地院法官採信，裁定撤銷原處分，逆轉守住錢包。

安全帶,汽車,Seat Belts。（圖／達志影像／示意圖）

▲陳男被依未繫安全帶開罰，他提告為自己爭取權益，成功獲判免罰。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關）

判決書中提到，陳男2021年6月10日下午3時許駕駛貨車行經國道一號南向168公里處（豐原入口），被警方開了一張未繫安全帶的罰單，罰鍰3000元。他不滿提告並表示，警方寄發的照片難以辨認駕駛座及副駕駛座上是否有人，更別提能否看出是否有繫安全帶；後來照片經警方調整，可以看到駕駛座上有人，而且左肩至胸口處有明顯粗條狀陰影，這是因為有安全帶護套，所以可以判斷當時他是有繫上安全帶的。

陳男接著說，因為貨車的安全帶有黏貼護套，是藍色的哆啦A夢款，如果沒有繫安全帶，B柱旁應能明顯看到懸掛空中的護套，但從警方給予的照片上並無法看見；另外，由車頭正面拍攝駕駛人繫上安全帶的照片中，明顯可判斷穿著白色上衣時，左肩至胸口處有藍色寬板條紋，而受到光線及陰影影響，比較無法判別B柱至左肩這段的黑色安全帶是否有拉下，因此希望法官可以撤銷原處分。

台中市交通事件裁決處答辯，依據採證照片顯示，陳男當時穿著白色立領上衣，從左肩上方往右下延伸，均未看見黑色安全帶，也沒有看見黑色安全帶上出現有厚度且立體的藍色安全帶護套，這與陳男主張的光學原理有違，因此認定他當時確實未依規定繫妥安全帶，裁罰並無違誤。

台中地院法官認為，警員僅以攝影機未拍攝到陳男左肩無明顯安全帶痕跡為由開罰，但從陳男提供的參考照片可以看出，由外向內拍攝時，畫面顯示駕駛人左肩呈現偏向藍灰色陰影遮蔽白色衣物的狀態，且車輛B柱與駕駛座之間並無藍色護套懸掛的情形，核與本院檢視舉發機關之採證照片相符，足見舉發機關提出的採證照片，無法清楚顯示駕駛左肩位置確實沒有安全帶覆蓋，陳男是否有未繫安全帶的行為，尚有疑慮。

法官表示，由於台中市交通事件裁決處未提出其他證據以資證明，就依《道路交通管理處罰條例》第31條第2項開罰3000元顯有違誤，最終裁定准許陳男的請求，撤銷原處分，全案仍可上訴。

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