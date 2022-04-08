人口約32萬！網見「1縣市確診數」吃驚：發生什麼事　陳時中解答了

▲今天新增的384例分布於17縣市。（圖／指揮中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布新增384例本土病例，再創今年新高，病例分布17縣市，其中以新北市146例最多。值得一提的是，花蓮縣的人口僅有32萬多人，但今天卻新增24例，依比例來看，就讓不少網友直喊怎麼回事？

今天新增384例本土病例，分布於基隆市31例、台北市54例、新北市146例、桃園市25例、新竹縣9例、新竹市8例、苗栗縣2例、台中市4例、彰化縣1例、雲林縣3例、嘉義市1例、台南市5例、高雄市58例、屏東縣7例、宜蘭縣5例、花蓮縣24例、台東縣1例，共計17縣市。

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分布縣市曝光後，不少網友都注意到花蓮新增24例，「花蓮是發生什麼事」、「花蓮縣人口才約24萬（應為32萬多），就24例」、「花蓮比較讓我驚訝」、「花蓮有點多」、「花蓮Pub群聚」。此外，也有些網友表示，「用人口比例來看，基隆真的重災區」、「剛查一下新北人口是基隆十倍以上」、「高雄怎麼默默第二了」。

▲奧斯卡餐廳4日至29日休業。（圖／翻攝自Facebook／Allstar Bistro 奧斯卡美式餐廳）

針對花蓮部分，稍早指揮官陳時中在記者會上表示，今天新增24例，還是與昨天相關的「Pub裡面的一個延伸的感染上比較多」。

此外，花蓮昨天新增的16例當中，有14例個案均與奧斯卡美式餐廳有關，其中10人於3日、4日有奧斯卡足跡，另4人則屬於傳播鏈外溢，造成家人、親友染疫。

昨日花蓮縣局長朱家祥也表示，慈濟醫院傳播鏈收斂中，目前要注意的就是奧斯卡群聚，尤其是該傳播鏈已有外溢現象，後續仍要持續關注。