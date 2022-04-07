▲司法官學院62期學習司法官，參訪基隆關瞭解通關作業。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

財政部關務署今（7日）發布新聞表示，法務部司法官學院第62期學習司法官，為了解海關通關業務及查緝工作，6、7日兩天由士林地方法院法官林季緯法官帶領，參訪基隆關，該關特別規劃豐富課程，除了對海運進出口通關業務作靜態介紹，另對通關查緝作業作實地動態說明，希望藉由參訪機會有效促進司法人員對海關業務的了解。

基隆關表示，海關主要核心工作為通關徵稅及查緝走私，為順應時勢，海關業務也不斷進行改變與創新，例如因應跨境電子商務興起的海運快遞業務、進口C2報單無紙化推動、智慧行動查驗、人工查驗先行儀檢及推行電子紙封條，提升貨櫃運輸安全，並協助20餘個主管機關執行邊境管制。因進出口貨物龐雜，易於邊境滋生多元犯罪型態，實須透過司法機關與關務機關間交流互動，提升協力打擊犯罪的效能。

基隆關強調，未來該關將持續加強查緝工作，並強化跨機關橫向聯繫，與司法機關共同打擊不法，為國人安全健康與確保國家稅收嚴格把關，提供國人更便捷、安全、廉能的通關服務。

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