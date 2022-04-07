水瓶出頭天！5星座「6月前財運爆噴」　第二名賺翻爽歪

▲5大星座6月前財運超旺，趕緊來看看自己上榜沒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

2022年上半年已開始，不論過去如何不順遂，只希望未來能夠更好。為了不讓現實更殘酷，只有讓自己荷包更飽滿，更多賺錢管道，迎得更大的財庫，所以切記要把握好時機，讓財務能有更大獲利。對此，命理專家小孟老師點名，5大星座6月前將會財運大爆發。

TOP5：巨蟹座–外地遊子財運多

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在外地發展的巨蟹座，於今年上半年，才比較明顯感覺到旺財的情況。因為受到木星的影響，好運偏向於外地遊子，容易遇到貴人賞識、證照加薪，或是學習能力強，而紅利獎金提高的現象。另外水星也幫助了巨蟹座，在財務管理方面，投資基金、股票、保險等等，有額外獲利的提升。此外若是有與人財務合作的，也有不少好消息的出現，或是貸款利息降低之類的利益。

TOP4：天蠍座–娛樂投機有偏財

天蠍座於上半年，主要在偏財方面有噴發的好運，特別是在娛樂與投機性的投資。有時突然間的靈感，或是無預期的想法，會幫助你們賺得不少意外之財。而你們的興趣、琴棋書畫、任何的藝術能力，多加運用創作能力，也能當副業來賺取財富喔！業務或是靠業績的人員，好好表現說話藝術，說得一口好話，讓對方聽得滿心歡喜，有機會得到更多的業績獎金！

TOP3：雙子座–事業人緣旺財運

雙子座在事業上多加琢磨，將有機會獲得重大性的突破，事業有更好的成就、名聲日漸上漲，形象也不同於以往，可受到更多肯定，同時間，若能更加積極並爭取展現自己能力的機會，財務收入有望爆發性的成長。人緣指數也將同步成長，容易因為工作事業而認識高官名流，或是顯貴人士，只要懂得發揮雙子座的口才及交際能力，事業與財運有機會翻倍成長。

TOP2：雙魚座–順風順水各方財

雙魚座的財運，上半年受惠於木星及金星的加持，個性更加樂觀積極，交際更為活絡，散發出光明正能量，勇於跳脫舒適圈，挑戰更多的未知，使得幸運指數提高，貴人運攀升，福氣滿滿。可經由與朋友聊天交際，得到許多賺錢的機緣，而且長輩緣也很好，工作上級長官或事業前輩，多半願意幫助與扶持，生意興隆，順風順水，大賺各方財。



TOP1：水瓶座–逆境中的小財神

上半年木星在水瓶座有良好發展，位置因時間而得利。此時的水瓶，各方財源不斷滾滾而來，尤其是經商人士，商業頭腦會有很好的想法，有助於發展事業投資，獲利不致匱乏。不只是朋友眼中的小財神，也善於鼓勵他人如何投資獲利，或經營生意。這時也適合拓展生意，可在逆境中一支獨秀。若是有借貸狀況，亦或是款項問題的，都有機會收支平衡。