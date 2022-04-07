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3星座容易惹禍上身！第2名「兩邊得罪，傷到自己」　是你嗎

▲▼心理諮詢師給失戀者的8個建議。（圖／pexels）

▲你也屬於幫助朋友奮不顧身，最後渾身是傷的始終是自己嗎？（示意圖／pexels，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

誰的生活不曾遇過棘手事？爭端及討厭的人會以各種方式出現在周遭，一旦解決不了就得尋求幫助，有些人會斷然拒絕，有的則會拔刀相助，但可能因此惹上不少麻煩。命理專家小孟老師曾分析「最容易惹禍上身」星座Top3，在伸出援手前很少考慮後果，你就是榜上有名的正義使者嗎。

第3名：天秤座，幫人害己、錯看小人

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熱愛交朋友的天秤座，害怕寂寞、享受多采多姿的社交生活，為了維持關係，總是對朋友「無限量付出」，也因為耳根子軟容易被洗腦，常常幫助朋友打擊「好人」，直到某天才發現大壞蛋就在身邊，他會學習你過去幫他打擊壞人的招數來攻擊你，當下才驚覺自己遇人不淑。

第2名：雙子座，兩邊得罪、傷到自己

不忍看朋友難過的雙子座，對方一旦有難就會主動出面溝通，雙子們會站在雙方立場以不同層面居中協調，但有時太過客觀反而兩邊都得罪，最終受傷的是自己，還會被說是挑撥是非者。

此外，雙子座也愛發揮自己的聰明伶俐，也享受被崇拜，當周圍朋友被人欺負或被暴力對待，他會搜尋相關法條、法律以抓住對方心理。並且秀出一堆法律來嚇阻敵人，最終落得一起被告的下場，到時還得找人幫自己。

▲▼心理諮詢師給失戀者的8個建議。（圖／pexels）

▲雙子座居中協調，最後搞得自己裡外不是人。

第1名：獅子座，腥風血雨、刀刀斃命

路見不平會拔刀相助的莫過於獅子座了，一旦答應幫忙就會赴湯蹈火，即使旁人告知應該收手了仍不聽勸。決定幫忙肯定是刀刀斃命，加上獅子說起話來常常搞得腥風血雨，等到廝殺風暴落幕後才會滿足返家。事實上獅子座心很軟，不如外表險惡，只要求他就會軟化。

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