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未來科技穿上身　舒經活絡！全靠「行動按摩師」

▲▼ 未來科技穿上身　舒經活絡！全靠「行動按摩師」（圖／品牌提供）

【企劃特輯】

人體所有器官都有神經連接到足部，因此許多身體上的不舒服，都可以透過按摩刺激足部而得到舒緩；且面對生活、工作壓力時，適當的替腳底按摩舒經活絡，都有利於讓身體放鬆來達成心理上放鬆的效果，這也是許多人喜歡腳底按摩的原因。但現在人們生活忙碌，很難固定抽出時間去按摩，導致長期的疲勞累積難以排除，現在就有業者針對現代人痛點，利用黑科技開發出獨特的「醫療級鞋墊」，能擺脫時間上的束縛，讓使用者在行走間，達到腳底按摩刺激穴道的效果，猶如擁有一位專屬「行動按摩師」。

第一款顛覆設計的醫療級修復鞋墊 順應不同足群
這款能疏通筋絡的「PP超導石墨烯鞋墊」，是世界第一款醫療級修復鞋墊，能透過石墨烯特性釋放出高能量遠紅外線波，刺激足底66個穴道，帶動全身血流血氧循環，代謝堆積在末梢及臟器的毒素，價格竟僅約二～四次腳底按摩的價格便可擁有，CP值之高跌破眾人想像。

▲▼ 未來科技穿上身　舒經活絡！全靠「行動按摩師」（圖／品牌提供）

▲150顆獨立筒與石墨烯結合的醫療級修復鞋墊，推薦各種足部問題使用，能改善足底筋膜炎、促進健康。

 【官方超值優惠組】

獨家「腳型記憶功能」 化身個人按摩師解決足底痠痛
已經65歲的資深藝人高群，十分懂得善用最新科技，來提升自己的生活品質：「我周圍的同齡朋友，不是常常腰痠背痛，就是腳麻手痺、無力腳軟，想玩也走不久，有夠掉漆！我每天走路一小時，甚至跟人家去登玉山都沒問題，膝蓋跟腳盤可能比你們還有力，就是因為我每天隨身攜帶一個腳底按摩師！」而這解決高群走路問題的按摩師，便是「PP石墨烯醫療級鞋墊」。

▲▼ 未來科技穿上身　舒經活絡！全靠「行動按摩師」（圖／品牌提供）

▲藝人高群隨身攜帶的新歡按摩師，讓他膝蓋跟腳盤非常有力，每天走路一小時都不是問題。

【東森購物網優惠組】

「石墨烯鞋墊」化身個人按摩師 刺激足底穴道解決足底痠痛
除了有黑科技石墨烯外，這款鞋墊還具有神奇的「個人腳型記憶功能」，底部150顆獨立筒，能順應個人足弓形狀、體重姿勢的不同，來平均分散受力點，使用一段時間後，可發現鞋墊上出力過大的地方，會因為顆粒承受壓力的狀態，而出現破損處，足以證明這款醫療級鞋墊能有效幫助減少足底痠痛，並調整走路姿勢，不論是男女老少、扁平足，或是需要久站、走動的族群，都十分適用。想找到一雙完全適合自己的鞋子很難，但經由這款榮獲衛福部第一等級醫療器材許可證的鞋墊，可以讓喜歡的鞋子，化身成為「個人的行動按摩師」，只要穿上便能刺激穴位，調整走路姿勢，解決各種足部問題！

▲▼ 未來科技穿上身　舒經活絡！全靠「行動按摩師」（圖／品牌提供）

▲▼ 未來科技穿上身　舒經活絡！全靠「行動按摩師」（圖／品牌提供）

▲鞋墊曾於節目中進行彈性測試，重力壓下一般鞋墊，底部磁磚產生破裂，但右側石墨烯鞋墊下的磁磚完好無缺，顯示其吸收足部施力並進行減壓矯正，格外有效。

隨身腳底按摩師 全方位腳底神器！
「150顆獨立筒X黑科技石墨烯」HSG石墨烯鞋墊哪裡買？
●官方超值優惠組：https://ppweb.tw/aj7Fe
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●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●PP石墨烯官方諮詢專線：0800-520-367

https://youtu.be/3Oi1iNBqcK8

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關鍵字：

筋絡按摩行動按摩師

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