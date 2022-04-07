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傻眼！父子遊苗栗錯過公車竟「走上快速道路」　警及時救援

▲這對父子因錯過公車，竟徒步走上台72線快速道路，所幸碰到巡邏員警，一路安全護送到車站協助返家。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲從台北到苗栗遊玩的父子，因錯過公車竟徒步走上台72線快速道路，所幸碰到巡邏員警，一路安全護送到車站協助返家。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣大湖分局汶水派出所員警，5日下午執行巡邏勤務時，在台72線入口處，驚見1名王姓男子攜童行走於快速道路路肩，適逢清明節連續假日最後一天，出遊車輛甚多且往來車速快險象環生，員警立即向其呼喊並以巡邏車戒護，令其坐上巡邏車將父子2人護送至一般道路，協助2人前往搭車平安返家。

大湖警方表示，這名家住台北市的粗心父親與其3歲兒子，利用清明節連續假日最後一天，搭乘大眾運輸工具到苗栗縣大湖鄉遊玩，就在準備要返家時，因不熟這裡的公車路線，錯過公車欲追趕公車，才會誤闖快速道路。所幸警方即時發現，避免發生事故，警方協助將父子2人載往最近銅鑼車站搭車，王男對於警方熱心協助深表感激，頻頻致謝。

▲這對父子因錯過公車，竟徒步走上台72線快速道路，所幸碰到巡邏員警，一路安全護送到車站協助返家。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

警方提醒，依照道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路人員、車輛或動力機械，行駛或進入者處3千元以上6千元以下罰鍰，提醒用路人注意道路標誌、標線及號誌，以免受罰及發生危險。

苗栗縣警局也呼籲，連續假期期間車流較多，大湖地區因交通不便，旅客若是選擇搭乘交通運輸工具，可透過網站或導航系統先行了解各公車站牌位置，如果是路況不熟也可以詢問當地居民或是尋求附近派出所協助，以避免類似案件再次發生。

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