馮世寬：台灣有天然保障易守難攻　怎麼能跟烏克蘭相比

記者林銘翰／台北報導

俄羅斯侵略烏克蘭超過一個月，退輔會主委馮世寬7日表示，「今日烏克蘭、明日台灣」是很無知的說法，因為從地緣位置等要件來看，烏克蘭怎麼能跟台灣相比，台灣海峽是天然的保障，而且台灣易守難攻，「有些言論說我們退無處所，正式我們一起團結一致的時候」。

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院外交及國防委員會7日邀請馮世寬報告業務概況，並備質詢。無黨籍立委林昶佐質詢時提及，在俄羅斯侵略烏克蘭初期的時候，很多人流傳「今日烏克蘭、明日台灣」的說法，馮世寬在第一時間就回應「講這些話很無知」，詢問馮世寬能否說明看法為何。

馮世寬說明，他的這個想法起源於香港動亂，當時有人說「今日香港、明日台灣」，但是香港怎麼能夠比台灣，如果從台灣的地緣位置等要件來看，烏克蘭怎麼能跟台灣相比，台灣有台灣海峽，「我們是天然的保障，有台灣海峽」。

馮世寬也說，大家都知道台灣易守難攻，「固然有一些不當的言論，我不應該說不當的言論，有些言論說我們退無處所，正式我們一起團結一致的時候」。

林昶佐表示，從地緣位置、國際供應鏈等因素來看，台灣跟烏克蘭有不一樣的地方，大家也已經做出一些比較，也有很多台灣人展現願意守衛家園的決心，他認為最重要的還是國人的態度問題。