石明謹兼職球評遭降級罰款　考試院：不會針對個案提出修法

▲交通警察石明謹。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市交通警察大隊員警石明謹未經許可擔任足球球評，懲戒法院一審判降一級改敘，併罰款新台幣20萬元，二審日前駁回上訴，全案確定。對此，考試院秘書長劉建忻21日表示，考試院不會針對個案、單一類別提出修法，「到底要不要讓公務員有兼職，這個是一個本質的問題」。

立法院司法及法制委員會21日邀請劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏、公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝等人列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

國民黨立委林思銘質詢時提及，石明謹擔任球評跟警察工作沒有相關，應該不影響他的警察工作，台北市交通大隊卻在2019年將其移送懲戒法院，認為他有違法，後來一審判降一級改敘、二審也駁回，讓石明謹很灰心要申請退休。

林思銘指出，立法院在去年底修正通過《國民體育法》，明定曾任國家代表隊的選手，如果具有公務人員身份，經機關同意可以接受商業代言，但是如果只針對國手修法，就會產生差別待遇的問題，建議考試院廣泛地對所有公務人員提出修法，提出明確的兼職規定。

▲試院祕書長劉建忻（右）、銓敘部長周志宏（左）。（圖／記者屠惠剛攝）



劉建忻回應，《國民體育法》當然是針對國手，這是很特殊的狀況，「他們土銀裡面的工作就是在進行體育活動」，考試院不會針對個案、單一類別提出修法，在修法過程處理的比較像是身份別。

劉建忻指出，現在大家討論的一些個案，看起來都沒有影響到本業，「他的斜槓人生可能也很值得大家欽佩或者贊同」，但是到底要不要讓公務員有兼職，這是一個本質的問題，公務員雖然有上下班也有休假，「但是就政府整體的運作來說，他常常要去因應各種緊急的狀況」。

劉建忻說明，每當人民有需要、社會有狀況的時候，政府就必須存在，「這時候就不可能說下班就一定是下班，休假就一定是休假」，如果有緊急需要服務的時候，又跟斜槓人生產生時間上的衝突，這些都是管理上的難度。

林思銘認為，考試院還是要提出明確的規範，現在時代已經不一樣，每一個層級的公務人員，如果做兼職代言，應該適度予以開放，創造自己的斜槓人生，政府不要再故步自封，希望考試院針對這些個案訂出規定。

劉建忻表示，考試院過去在處理《公務人員服務法》時，也有針對公務人員的勤休進行討論，怎麼樣不要增加勞動上過度的負擔去做規範，「我們一方面去規範上限工時，一方面再去開放兼職，從身體勞動的維護來說，這件事有一點邏輯上的矛盾」。