聯準會會議紀錄釋鷹派訊號　美股收低144點、那指跌逾2%

▲美股3大指數今天收低。（圖／路透社）
文／中央社紐約6日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）公布3月會議紀錄，顯示聯準會可能採取強烈貨幣緊縮政策，以激烈升息遏止通膨，美股3大指數今天收低。
道瓊工業指數下跌144.67點或0.42%，以34496.51點作收。
標準普爾指數下挫43.97點或0.97%，收在4481.15點。
科技股那斯達克指數下滑315.35點或2.22%，收13888.82點。
費城半導體指數下跌75.86點或2.32%，收3193.96點。
▲美股3大指數今天收低。（圖／路透社）
文／中央社紐約6日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）公布3月會議紀錄，顯示聯準會可能採取強烈貨幣緊縮政策，以激烈升息遏止通膨，美股3大指數今天收低。
道瓊工業指數下跌144.67點或0.42%，以34496.51點作收。
標準普爾指數下挫43.97點或0.97%，收在4481.15點。
科技股那斯達克指數下滑315.35點或2.22%，收13888.82點。
費城半導體指數下跌75.86點或2.32%，收3193.96點。
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