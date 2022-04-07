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美式賣場開賣日本超夯杏仁果飲　比價驚與日本差不多「手刀囤貨」

▲▼ 美式賣場開賣日本超夯杏仁果飲　比價驚與日本差不多「手刀囤貨」 。（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲▼杏仁果飲,Glico,抗氧化。（圖／翻攝Costco好市多商品經驗老實說）

▲網友在社群問「這個「杏仁」不是那個「杏仁」嗎」，掀起各種專業討論杏仁果和杏仁茶的差別。（圖／翻攝Costco好市多商品經驗老實說

消費中心／綜合報導

試吃、試喝是逛美式賣場的樂趣之一，常常因此巧遇新商品上市買到好東西！有網友在社群說「今天上了一課！大家都知道這個「杏仁」不是那個「杏仁」嗎，IKEA我都念IKEA、COSTCO我都念COSTCO，杏仁就是杏仁，不然是什麼？」網友說看到產品試飲想湊熱鬧，結果是他平最怕的「杏仁」，他驚恐說「我不敢喝杏仁！」，試飲阿姨解釋「杏仁茶的杏仁跟杏仁果飲的杏仁不一樣啦！杏仁果飲的杏仁是堅果不是杏仁」，讓他傻眼「這名字到底誰取的，這樣這個杏仁果效果不就以為是那個杏仁嗎，會不會只有我不知道」，掀起網友討論「杏仁有分南北，就跟你各位一樣」，各種專業討論杏仁果和杏仁茶的差別，也有不少看文才知道的網友驚呼「長知識了」！

▲▼杏仁果飲,Glico,抗氧化。（圖／翻攝Costco好市多商品經驗老實說）

▲日本家眷也加入討論解開「誤會」，日本老公搞笑擺出雙手舉高、一隻腳抬起來的動作。（圖／翻攝Costco好市多消費經驗老實說

就連日本家眷也加入討論解開「誤會」，分享老公是日本人「看到賣場有賣杏仁果飲直接搬2箱，日本老公之前在日本很紅很常喝，最近在賣場看到他覺得很懷念」，她還問老公包裝上的「アーモンド効果」怎麼念？Glico很有名嗎？日本老公搞笑擺出雙手舉高、一隻腳抬起來的動作，「秒懂！」就是大阪道頓堀那個很大張的跑跑人グリコ格力高招牌，網友解釋杏仁果效果跟Pocky都是Glico的產品，在日本是很知名的零食餅乾品牌，專業網友也認真回覆，「アーモンド効果」唸「阿mo都扣卡」，就是瓶子上寫的杏仁果效果的意思，網友紛回「這我在日本超愛、竟然有了」、「這是杏仁果，跟杏仁茶完全不一樣，大愛！」、「有試喝到，滿好喝的」、「今天去逛也有試喝到，很純的堅果味，試飲阿姨說乳糖不耐症也可以喝，立馬放購物車」。

▲▼杏仁果飲,Glico,抗氧化。（圖／翻攝Costco好市多商品經驗老實說）

▲賣場新品上市試飲，網友們討論新品口感。（圖／翻攝Costco好市多商品經驗老實說

▲▼杏仁果飲,Glico,抗氧化。（圖／翻攝Costco好市多商品經驗老實說）

▲杏仁果飲的杏仁是堅果，吊出不少網友表示很怕杏仁茶味道。（圖／翻攝Costco好市多消費經驗老實說

Glico杏仁果效果有原味口味和無糖口味，美式賣場獨家實體開賣原味杏仁果飲，用蜂蜜帶出杏仁果的清甜香醇，屬於容易飲用的入門款。喝手搖飲不加糖的民眾，推薦不添加砂糖的無糖杏仁果飲，各大電商平台即可買到。不少人擔心喝起來太甜，網友說「搬兩箱，今天喝了超喜歡」、「杏仁奶就像燕麥奶的味道，跟杏仁茶味道完全不一樣」、「好喝、不會太甜、很順口」，小小一瓶方便攜帶，每次很忙又有點餓的時候，隨時喝一瓶感覺有點飽足感又覺得很輕鬆，甚至有網友曬出擺滿冰箱照「台灣上市後我家冰箱一直有在補貨，真的非常好喝」，當肚子有點餓時喝，覺得很有飽足感，網友大讚「也補太滿了」、「真的好專業」，小巧便攜的瓶裝放在包包裡，也很適合在運動後當作營養補充。

▲▼ 美式賣場開賣日本超夯杏仁果飲　比價驚與日本差不多「手刀囤貨」 。（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲「杏仁果效果」採用特有的凍結粉碎技術，完整保留杏仁果的營養與香醇口感。

杏仁果含有維生素E，維生素E可以抗氧化，用杏仁果製作的「杏仁果飲」在國外風靡已久，含有維生素E跟膳食纖維，特別是日本開發出的小包裝杏仁果飲，輕巧很適合直接喝，是許多人去日本必喝的堅果奶，也成為近期美式賣場流行的飲料之一；日本格力高推出的「杏仁果效果」，採用特有的凍結粉碎技術，完整保留杏仁果的營養與香醇口感，富含抗氧化作用的維生素E，是零膽固醇、零乳糖的植物奶，乳糖不耐症的消費者也可安心飲用，讓「杏仁果效果」多年來穩坐日本杏仁果飲市場龍頭，成為日人心中的國民人氣飲品。

美式賣場獨家實體開賣原味杏仁果飲後，精打細算的網友爆料「比價發現價格算起來跟日本買差不多，立刻手刀囤貨」，不用飛去日本也能在台買到日本製造原裝進口的「杏仁果效果」，但是美式賣場只有原味，買無糖的要在momo、PChome、蝦皮等電商平台才買得到喔！

▲▼ 美式賣場開賣日本超夯杏仁果飲　比價驚與日本差不多「手刀囤貨」 。（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲不用飛去日本也能在台買到日本製造原裝進口的「杏仁果效果」。

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關鍵字：

杏仁果飲Glico抗氧化

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