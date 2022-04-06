才大動作宣布參選！國民黨桃市長名單秒刪羅智強　本人一個字回應

▲台北市議員羅智強4/6召開記者會，正式宣佈參選桃園市長爭取國民黨內的提名。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨北市議員羅智強6日上午召開記者會，大動作宣布參選桃園市長，並要求參與黨內初選機制。不過，黨秘書長、選策會小組召集人黃健庭下午火速出面回應，羅智強輸給魯明哲、萬美玲等黨內的桃園立委，再加上地方有反彈聲浪，已經排除羅智強提名，對此，羅智強也在臉書分享相關新聞截圖，並寫下一個「難」字。

黃健庭指出，選舉策略委員會在這期間徵詢了地方現任、前任桃園立委，也依據幾波民調，最新民調羅智強輸給魯明哲、萬美玲，還沒有放入前孫大千、陳學聖等人，徵詢過地方議員之後，民代也一面倒認為羅智強很弱，選策會基本上已經排除羅智強提名。

至於桃園市長人選會採取初選，還是持續協調？黃健庭表示，根據國民黨通過的縣市長特別提名辦法，授權給選策會、提名委員會採取徵詢、協調、整合、徵召各種模式，目標就是找出最有勝選機會者，「今年目前為止，都沒有採用初選辦法」。

羅智強早上才大動作開記者會宣布參選，卻馬上被黨中央打槍，羅智強在臉書分享相關新聞截圖，並寫下一個「難」字，也在留言處寫下「好難」，心情看似頗受影響。

▼國民黨桃園市長人選直接將羅智強除名，羅智強在臉書一字回應。（圖／翻攝羅智強臉書）