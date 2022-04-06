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奧克拉荷馬通過超嚴新法！性侵亂倫也禁墮胎　違法醫師最高關10年

▲▼奧克拉荷馬5日通過極其嚴厲的反墮胎法，引發眾人抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧克拉荷馬5日通過極其嚴厲的反墮胎法，引發眾人抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國奧克拉荷馬5日通過極其嚴厲的新法，未來除非是醫療緊急情況外，其餘女性將無法在州內墮胎，即使是被性侵或亂倫導致懷孕的女性也不例外，而違法醫師最高可被處以監禁10年和罰款10萬美元（約新台幣287萬元）的罰則。

綜合外媒報導，德州去年9月通過「心跳法」，嚴禁懷孕6週以上的女性墮胎後，奧克拉荷馬州也跟隨腳步，以70票對14票在眾議院通過反墮胎法，強調所有孕婦除了生命陷入危險，需要接受手術終止妊娠外，任何人都不得故意或試圖進行墮胎手術，否則將被列為重罪。

法案寫明，其餘女性即使是因為性侵或亂倫懷孕，也不可墮胎，而違法人士最高可被處以監禁10年和罰款10萬美元的罰則。法案提案人歐爾森（Jim Olsen）強調，罰則的對象是醫師，不是懷孕女性。

州眾議會投票表決法案時，議場外有100多名支持墮胎權的群眾，高喊「禁止墮胎法，滾出奧克拉荷馬」的口號抗議。目前這項法案已交由州史蒂特（Kevin Stitt）簽署。此前，史蒂特曾明確表示他支持反墮胎法。若他簽署通過新法的話，這項嚴格的法案最快將在今夏生效。

美國有不少人對這項新法都持反對意見，不過除非法院阻止法案通過，才有可能讓這項新法喊卡。目前有民間組織表明，他們將循法律途徑挑戰法案。

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