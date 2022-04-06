22歲小伙「誤入」8天銀髮團　大爺獻吻、大媽搶介紹相親

▲ 四川22歲大學生誤入夕陽紅旅行團 。（圖／翻攝 上游新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸疫情期間還是有少數地方「國旅」正常，四川樂山一位22歲大學生小蔡「誤入」平均年齡68歲的夕陽紅旅行團，不但是團年齡最小旅客，旅行過程中與大爺拼房睡獲贈「飛吻」，早上五六點享受免費叫醒服務，路上想補覺又無法避開「行走的KTV」，他的湛江海南8日遊被網友封為最奇幻之旅。

根據陸媒《上游新聞》報導指出，四川樂山人的小蔡，今年是一名22歲大四學生，受訪時第一回憶是「行程結束，非常難忘！」即使誤入老年旅行團，還是非常開心。

▲ 全團最小成員是開心果 。（圖／翻攝 上游新聞）

日前，孝順的他幫自己和父母報了一個旅行團。小蔡說，「我爸媽都快50歲了，沒有坐過飛機也沒有看過海，我想趁自己參加工作前帶他們去旅行，因為不想規劃行程就報了旅行團，沒想到，團員都是叔叔阿姨爺爺奶奶。」

據了解，「夕陽紅旅行團」行程是湛江海南8日遊，參團人平均年齡68歲，最大的旅客80歲，小蔡年紀最小。基本上，年金呼不想參加銀髮團，作息時間不一樣。老人家早上6點起床、9點出發、晚上9點睡覺。

回憶旅行經歷，小蔡和一位大爺拼房睡。經過幾天時間相處，兩人成功變成朋友，經常互相調侃。小蔡說，69歲陳大爺喪偶十年，我鼓勵他，「多打扮，不然孃孃（四川話阿姨意思）不喜歡你了！」

▲ 阿姨們結束旅程後，搶著幫22歲小蔡介紹相親。（圖／翻攝 上游新聞）

最後，陳大爺被小蔡活潑的性格帶動，內向的他一路上變得更開朗，兩人一起打打鬧鬧，陳大爺還會向投來飛吻。另外，銀髮團的婆婆媽媽也跟小蔡互動良好。經常早上6點半，孃孃免費提供「叫醒」服務。

幽默的小蔡也很會逗長輩開心，比如，阿姨們問好奇「什麽是免稅店？」小蔡回答，「就是買了之後不用睡！」

小蔡還會組織團康遊戲，帶領婆婆媽媽們一起跳舞拍照、拍視頻。上車即使想睡覺，還是被挖起來陪唱歌。他說，「玩起來就感覺不到年齡差距了。」阿姨們結束旅程後，搶著幫小蔡介紹相親，年紀最大對象都是30歲小姐姐。

小蔡受訪時說，旅行自己最大的收獲就是開心又快樂。同時，他也有一些感觸，「老年人其實也喜歡熱鬧，他們需要更多陪伴。」

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