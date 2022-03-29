國旅注意！這4縣市「旅宿管理考核」只拿丙等　完整名單出爐

▲台東縣旅宿考核拿下特優。（圖／台東縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局於110年12月至111年1月間辦理110年度各地方政府旅宿業管理績效評比考核業務，臺北市、桃園市、新竹市、臺中市、臺南市、臺東縣和連江縣等7縣市榮獲特優等級，新竹縣、苗栗縣、南投縣和雲林縣僅拿丙等。

觀光局針對「消費者住宿安全及保障、非法旅宿管理面、合法旅宿管理面」等三大面向，邀請各界專家學者組成旅宿業管理輔導績效考核小組，了解各地方政府之管理情形與困難突破，透過專家學者之專業意見，提供各地方政府旅宿業管理層面之精進建議。

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觀光局長張錫聰表示，為督導地方政府落實旅宿業管理作為，每年持續辦理考核業務，並視當年度旅宿市場與環境，因時制宜滾動式精進修正評比制度，並透過考核小組檢視各地方政府旅宿業管理情形，督促各縣市政府落實旅宿業輔導，並加強各項旅宿管理措施，以保障消費者住宿安全與權益。

▲出外旅遊需留意，避免入住非法旅宿。（圖／記者李毓康攝）

另外，在其他旅宿業管理及輔導作為方面，除交通部觀光局協同各地方政府共同推動之各項防疫及紓困措施，各地方政府為有效管理或輔導轄內旅宿業者，多有其獨特之管理模式。

舉例而言，如臺北市政府成立諮詢平台輔導非法旅宿合法化；桃園市政府透過修法及變更都市計畫來輔導原住民部落民宿合法化；新竹市及臺南市著重於非法旅宿查處；臺中市政府利用假日加強聯合稽查及推廣「低碳旅館認證」；臺東縣政府辦理「非法旅宿輔導座談會」；連江縣則重點輔導非法旅宿合法化作業等。

張錫聰表示，110年度評比績優縣市(甲等以上)計有15縣市，較去(109)年增加了5縣市，可見各地方政府在這一年來的努力，未來觀光局將持續要求考核績效未達甲等之縣市限期提出改善措施，持續輔導及督促其改善。

110年度各地方政府旅宿業管理績效考核等次如下：

1.特優：臺北市、桃園市、新竹市、臺中市、臺南市、臺東縣和連江縣。

2.優等：基隆市、屏東縣和金門縣。

3.甲等：新北市、嘉義市、嘉義縣、高雄市和宜蘭縣。

4.乙等：彰化縣、花蓮縣和澎湖縣。

5.丙等：新竹縣、苗栗縣、南投縣和雲林縣。