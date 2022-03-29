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國旅注意！這4縣市「旅宿管理考核」只拿丙等　完整名單出爐

▲▼台東蟬聯全國空氣品質三冠王，優質空氣品質每年吸引無數國內外觀光客來到台東旅遊及參與各項活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲台東縣旅宿考核拿下特優。（圖／台東縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局於110年12月至111年1月間辦理110年度各地方政府旅宿業管理績效評比考核業務，臺北市、桃園市、新竹市、臺中市、臺南市、臺東縣和連江縣等7縣市榮獲特優等級，新竹縣、苗栗縣、南投縣和雲林縣僅拿丙等。

觀光局針對「消費者住宿安全及保障、非法旅宿管理面、合法旅宿管理面」等三大面向，邀請各界專家學者組成旅宿業管理輔導績效考核小組，了解各地方政府之管理情形與困難突破，透過專家學者之專業意見，提供各地方政府旅宿業管理層面之精進建議。

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觀光局長張錫聰表示，為督導地方政府落實旅宿業管理作為，每年持續辦理考核業務，並視當年度旅宿市場與環境，因時制宜滾動式精進修正評比制度，並透過考核小組檢視各地方政府旅宿業管理情形，督促各縣市政府落實旅宿業輔導，並加強各項旅宿管理措施，以保障消費者住宿安全與權益。

▲▼旅遊,觀光團,觀光客,遊客,旅客,景點,國旅,夜市,攤販,陸客,士林夜市,店面租金,士林區,逛街,人潮,經濟,房市,商圈,行人,消費,物價。（圖／記者李毓康攝）

▲出外旅遊需留意，避免入住非法旅宿。（圖／記者李毓康攝）

另外，在其他旅宿業管理及輔導作為方面，除交通部觀光局協同各地方政府共同推動之各項防疫及紓困措施，各地方政府為有效管理或輔導轄內旅宿業者，多有其獨特之管理模式。

舉例而言，如臺北市政府成立諮詢平台輔導非法旅宿合法化；桃園市政府透過修法及變更都市計畫來輔導原住民部落民宿合法化；新竹市及臺南市著重於非法旅宿查處；臺中市政府利用假日加強聯合稽查及推廣「低碳旅館認證」；臺東縣政府辦理「非法旅宿輔導座談會」；連江縣則重點輔導非法旅宿合法化作業等。

張錫聰表示，110年度評比績優縣市(甲等以上)計有15縣市，較去(109)年增加了5縣市，可見各地方政府在這一年來的努力，未來觀光局將持續要求考核績效未達甲等之縣市限期提出改善措施，持續輔導及督促其改善。

110年度各地方政府旅宿業管理績效考核等次如下：
1.特優：臺北市、桃園市、新竹市、臺中市、臺南市、臺東縣和連江縣。
2.優等：基隆市、屏東縣和金門縣。
3.甲等：新北市、嘉義市、嘉義縣、高雄市和宜蘭縣。
4.乙等：彰化縣、花蓮縣和澎湖縣。
5.丙等：新竹縣、苗栗縣、南投縣和雲林縣。

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