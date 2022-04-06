醒吾科大2學生確診！明起到4／15全校採遠距教學

▲醒吾科大因為有兩名學生確診，明起全校採取遠距教學到4月15日。（圖／摘自醒吾科大網站）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，校園確診個案也呈現多點爆發，位於新北市林口區的醒吾科技大學，傳出有二位學生確診，校方今天也在網站公告，今天中午起先預防性停課，明天（7日）起到15日全校課程（含進修學制）採取遠距教學課程，校方在今天下午也證實，今早接獲通知有2名學生確診，明天起改採遠距教學。

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▲醒吾科大因為有兩名學生確診，明起全校採取遠距教學到4月15日。（圖／摘自醒吾科大網站）

本土疫情持續升溫，今天（6日）暴增281例本土病例再創今年單日新高紀錄，各級學校陸續爆發師生確診，根據教育部最新資料，受疫情影響，截至昨天晚上10時為止，全台共有13縣市、99所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），各級學校當中，又以國小38校最多，其次為大專校院29校。

校園疫情同樣連環爆，今天除了德明科技大學、中國科技大學、景文科技大學、台灣師範大學傳出學生確診，稍早連醒吾科大也傳出有學生確診，校方接受《ETtoday新聞雲》詢問時也證實。

醒吾指出，今天早上接獲通知，指有兩名學生在清明連假期間，因為身體不適前往篩檢後證實確診，校方在開會後也決定，今天中午起先預防性停課，明天起到15日全校課程（含進修學制）採取遠距教學課程。