林鄭月娥未能連任「死因」揭開　港媒：除反送中抗疫還有1因素

▲香港特首林鄭月娥既無法得到北京認可，也得不到香港市民和政界人士支持。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港行政長官林鄭月娥在帶領香港近5年後，4日宣佈不連任特首，且去年就已經向中央表達意願。對此，港媒指出，林鄭月娥此舉可說是意料之內，政圈普遍認為，她不能連任，不能簡單歸因於「反送中」或疫情，核心問題是既無法得到北京認可，同時也得不到香港市民和政界人士支持。

▲香港反送中運動帶來嚴重的社會撕裂。（圖／記者黃彥傑攝）

《香港01》指出，林鄭月娥任內最大的爭議事件莫過於2019年的修例風波，當時引起了大規模抗議活動，警民衝突愈演愈烈，儘管在「港區國安法」的實施下，示威衝突停歇，民主派力量被掃平，但香港社會撕裂嚴重，經濟也受到重挫。

反送中帶來的民間矛盾，與林鄭月娥當初競選口號「同行」、「We Connect」形成強烈對比。另外，也讓美國等西方國家打起「香港牌」，令北京遭遇國際批評。

▲香港大批市民在雨中排隊等做核酸檢測。（圖／記者蔡儀潔攝）

除了反送中外，疫情的處理失當更是帶來沈重一擊。報導引述政界人士說法，稱自去年起收到的風聲是，第五波疫情前，林鄭連任機會仍是「五五開」，甚至可能稍為優勢，不過第五波疫情下的種種亂象，相信無論是港人還是北京，都對港府的表現相當失望，林鄭月娥作為第一責任人，未能連任才是正常事。

▲香港市民在恐慌之下掀起「搶菜潮」。（圖／記者蔡儀潔攝）

具體來看，香港在第五波疫情的席捲下一片混亂，公立醫院系統崩潰，大量老人家在寒雨天中外宿等待就醫，急診室一等就是8小時以上；急診室內，病人與屍體共處，醫護人員被迫在病人中「做選擇」；市民搶購日用品，許多實體店倒閉，失業率飆高，經濟「清零」。

港中大政治與行政學系高級講師蔡子強指出，無論從中央還是港人角度，相信林鄭月娥都不是一個「合格」的特首，且她與建制派關係破裂，「說起話來得罪人多，稱呼人少，例如叫建制派去『反思』」，可以說既無民望，又無法得到北京賞識。