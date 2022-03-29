「勞動資料科學中心」今揭牌　「勞安加衛體驗館」一併啟用

▲勞動部「勞動資料科學中心」29日揭牌。（圖／勞動部提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

勞動部於今(29)日上午10時在該部勞動及職業安全衛生研究所辦理「勞動部勞動資料科學中心揭牌儀式暨勞安加衛體驗館開幕典禮」，由許銘春部長主持，並邀請產、官、學及工會等各界人士到場參與。

許部長表示，「勞動部勞動資料科學中心」於2018年即開始籌備，並成立「勞動部勞動資料科學應用決策及推動小組」，推動相關勞動資料建置與運用事宜，在勞安所主政及勞動部資訊處協助下，已完成建置勞動資料分析所需的相關軟、硬體基礎建設，完備勞動資料科學中心設置要點，並與衛福部等單位等進行跨部會資料交換，透過統計分析，即時掌握最新勞動及職場安全衛生趨勢，提供各單位作為施政及決策參考，達成「保障勞動資料隱私，促進勞動資料及資訊共享，發揮勞動決策智囊」的核心價值。

她表示，勞安所成立30年來，一直致力於勞工職業安全衛生問題與勞動議題研究。並於2002年成立全國唯一的「勞工安全衛生展示館」，以淺顯易懂的工安展品與設備，透過導覽員的引導解說，提供勞工、學生及民眾親身體驗，透過實際互動將工安意識深植人心，參觀人數已突破32萬人，同時已成為大台北地區技職校院學子重要戶外教學地點的首選。

除了勞安加衛體驗館外，勞安所的巡迴展示近5年也有超過12萬人次的服務量能。勞動部期盼勞工朋友在參訪勞安所的「勞安加衛體驗館」後，能了解有「安穩的工作」、「安心的職場」及「安全的勞動」對勞工朋友的重要性。該館於今日正式對外開放後，歡迎有興趣的民眾前往參觀，相關內容可洽勞動部勞動及職業安全衛生研究所網站https://www.ilosh.gov.tw/或來電詢問(02)2660-7600分機7736、7732。