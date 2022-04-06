65歲↓沒打疫苗要規範社交活動！陳秀熙籲地方政府管控「1類人」

▲為了有效控制疫情，並維持新常態生活，陳秀熙認為要針對未施打兩劑疫苗者執行管控措施。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

本土疫情持續升溫，對於中央目前定調新常態生活，雙北首長持不同看法，認為應把定位說清楚。而公衛專家陳秀熙也給地方政府3大方向，包括「未施打兩劑疫苗者的對應措施」、「重症指標監控疫情」及「針對無法實施口罩及社交距離的場域進行監測」。細部來看，對於65歲以下沒打疫苗者，他建議衛生當局應適當規範相關社交活動。

台大公衛學院教授陳秀熙在最新一集《新冠肺炎科學園地》中指出，為了有效控制疫情，同時維持新常態生活的雙贏策略，對於沒施打兩劑疫苗要有因應措施。因為當前最重要的目標就是降低重症及死亡率，建議各縣市政府都要有相對應的列管策略。

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陳秀熙提到，避免65歲以上長者重症率及死亡率增加，未來可鼓勵長者施打Novavax疫苗，而台灣目前的疫情流行趨勢，家戶內未施打兩劑者的居家隔離檢測，仍不建議以居家方式進行，最好還是採集中檢疫。另外，小於65歲未施打2劑疫苗者，由於社交活動仍頻繁，衛生當局應適當規範相關社交活動。

▲陳秀熙表示，在可維持社交距離及戴口罩的職場，包括機場相關人員，打過三劑疫苗可逐漸鬆綁防疫措施。（圖／翻攝自《新冠肺炎科學園地》）

陳秀熙指出，使用重症指標監控疫情，可實施於可戴口罩或維持社交距離的職場，目的是避免造成重症死亡，但也不破壞新常態生活。而這裡所指的職場也包括「機場人員、機師及空服員」等，希望在有效防疫下，讓這類職場人員打過三劑疫苗後，可慢慢鬆綁防疫措施，也能讓他們一起執行新常態生活。

最後，無法落實口罩或社交距離的場域，除了要求施打疫苗，陳秀熙認為，在疫情流行間，為了社會防疫安全，抗原抗體的快篩監測還是要考慮定期進行；超過300人大型群聚則相對要加強三劑疫苗的施打規範，因為現在在疫情上升的狀態中，雖然確診個案的數字已經不再特別要強調，但這類型的大型群聚若有感染者，可能會影響到未施打兩劑疫苗的人，進而造成重症。