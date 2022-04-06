民進黨當初曾為他改內規　吳怡農宣布：不參選黨部主委、黨職

▲台北市黨部主委吳怡農。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨當初為了台北市黨部主委吳怡農，特別修改「黨員入黨辦法」及「黨職人員選舉辦法」兩內規；不過，上任一年多的吳怡農6日於臉書宣布，不會登記參選這一屆市黨部主委或其他黨職。

民進黨在2020年底中執會，即便當時黨部強調並非因人設事，主要是為讓更多年輕人參與黨務；不過，外界仍普遍認為，當時是特別為了吳怡農修改「黨員入黨辦法」及「黨職人員選舉辦法」兩內規。

不過，吳怡農上任一年多後，他6日宣布不會登記參選這一屆市黨部主委或其他黨職。他在臉書表示，過去這一年，感謝黨員朋友的支持，也感謝市黨部的同仁，讓更多台北人從基層認識民進黨。

吳怡農表示，這段時間的數十場客廳會、數百人的志工服務隊、上千人追蹤的官方 Line，這些都是我們共同努力的成果，是市黨部繼續大步向前、團結合作的重要力量。

他說，與志工們一起投入公益活動，與市民朋友們透過客廳會，聽到大家生活上最關心的議題，與所有支持者經歷四大公投與罷免案，也一起面對必要的黨務改革。

吳怡農認為，是時候讓民進黨在台北市的黨務選舉回歸正向運作，堅持公平、良性的競爭，是時候讓台北市的黨員與市民朋友們看到每位參選人對市黨部的願景、對台北市的期待，一起選出最好的人選。