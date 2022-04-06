捷克開歐盟首槍！軍援烏克蘭T-72坦克、BVP-1步兵戰車

#Ukraine: In some significant news, it appears that the Czech Republic is supplying "dozens" of T-72M1 tanks & BVP-1 IFV to the UA forces.



Whilst the T-72M1 is rather old (slightly altered T-72A1), & so are the BVP-1 (BMP-1 with very minor changes), they would still be of use. pic.twitter.com/tUMEP3fBuE — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 5, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

捷克最近證實，該國將為烏克蘭提供多輛T-72坦克和BVP-1步兵戰車，成為首個為烏克蘭提供具攻擊性武器的歐盟國家，不過政府拒絕透露更多細節。捷克國防部表示，自俄羅斯2月24日發動侵烏行動以來，捷克已向烏克蘭提供近4500萬美元（約新台幣13億元）的軍事援助。

▲捷克軍援烏克蘭。（圖／翻攝自推特）

綜合外媒報導，捷克電視台最近在推特秀出影片，聲稱捷克已獲北約同意，將為烏克蘭送去5輛T-72坦克和5輛BVP-1步兵戰車。捷克下議院歐洲事務委員會主席貝內西克（Ondrej Benesik）也證實了相關消息。

知情人士指出，這批裝甲載具已被送往烏克蘭，但基於安全問題，他們不能透露更多細節。捷克國防部長切諾秋娃（Jana Cernochova）也表示，她不會證實或否認捷克軍援烏克蘭的細節，但她保證捷克正竭盡所能地幫助烏克蘭，並為烏克蘭提供輕重型的軍事裝備。