大學選系還是選校？過來人親曝：收入勝過台大冷門

▲台大是許多學生的夢想。（圖／ETtoday資料照）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

大學申請第一階段結果出爐，不少學子面對未來職業發展，到底是要選學校還是科系？就有一名網友表示，選填科系後，若是不轉行，等於一輩子都要做同樣的作，因此詢問大家「選科系是不是很重要？」掀起大批網友熱議。

一名網友在PTT八卦板以「大學選系重要嗎」為題發文，表示最近有親戚要去讀大學了，輔導室老師建議選擇喜歡的科系，往自己的興趣去填，讓原PO不禁疑惑「一填下去，如果不轉行，一輩子就是做同份工作了，選科系是不是很重要？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，引來不少網友討論，網民也在留言處開始討論校系及文理組和未來收入。

覺得選系重要的網友表示，「熱門系屌打台大冷門系 尤其土木更是慘」、「絕對是選系，一堆選校讀鳥系的都哭哭！」、「校名只有好聽而已，跟本沒用好嗎～」、「台大歷史vs中央電機 誰畢業薪水多？」、「我認識一堆學店電資系的現在收入勝過台大冷門」、「你都不喜歡還念得下去？搞這麼累幹嘛？」、「千萬別為了校名選爛系，你會後悔一輩子，出社會過一陣子誰管你台清交，有的工作科系不對就是不能做」。

不過也有網友認為還是名校比較重要，「興趣不能當飯吃，選未來有發展的重要」、「大學選校，研究所再選系！」、「文組選校 ，理組選系」、「去薪水版和科技版比薪水完就知道了」、「除非有富爸爸，不然選校或選系一樣重要。」