朋友買特斯拉後變了！ 他揭3行為「優越感爆棚」：覺得高人一等？

▲ 2022年第一季特斯拉Model 3掛牌數將近 2300 輛，再度刷新Model 3在台銷售新紀 。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

特斯拉近年來在台灣越來越流行，這種無須加油、免繳燃料稅的電動車，受到不少購車族的青睞。就一名網友表示，自從朋友入手特斯拉後，許多行為變得「很奇怪」，讓他有點不解，好奇「買特斯拉的人是不是覺得高人一等？」

一名網友在PTT八卦板以「開特斯拉的人特別有優越感？」為題發文，表示現在特斯拉數量算是少數車種，他的朋友自從買了特斯拉後，就開始會嫌公司冷氣不冷跑去車上吹冷氣，；沒事就會看哨兵模式影像以為是紀錄片，停車子停好也會一直看車子直說好美，甚至還定義出一種白色叫「特斯拉白」。種種行為讓他好奇求解，「特斯拉信徒是不是都看不起開油車的人？還帶有優越感？」

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貼文引發網友們熱議，有些人認同原PO看法，「光是不用油錢就贏了！」、「是真的頗帥阿～」、「是，比拿iPhone還潮」、「電動車中的iPhone」、「白色好好看」、「是，特別是排充電時特別迷人…」。

還有人解釋，特斯拉已衍生出象徵性意義，「有特斯拉表示有固定車位，還有新大樓才有家庭充電樁，這些東西可是要有一定的身家才有，跟全貸C300差很多，家裡至少2台車以上，真人生勝利」、「車主幾乎可以肯定小康以上」。

但也有網友認為原PO太小心眼，「你就嫉妒而已呀，他買了自己喜歡的東西，你在那邊上網酸他見不得人開心」、「他只是愛他的車而已」、「你是不是暗戀人家，那麼注意你同事做啥」、「缺電還笑的出來嗎？」、「外觀蠻醜的」、「加油只要五分鐘，充電要半小時，有什麼好優越？」