27歲女玩「滑翔傘」腿帶沒固定！高空墜落慘死　竟是教練疏忽檢查

▲滑翔傘是一項極限運動，近年在大陸逐漸延展到旅遊領域。（圖／翻攝自中國基建報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸浙江一名27歲的女子今年1月到莫干山鎮體驗「滑翔傘」，結果衝上高空後發生意外，直直墜落重摔，最終搶救無效死亡。調查結果4日出爐，此意外是由於教練沒有檢查設備，且沒有將遊客的護具腰帶和腿帶固定在座袋上而導致。

據《中國基建報 》報導，27歲的小沅（化名）與男友1月2日下午，到莫干山鎮遊玩入住勞嶺村黃金樹山莊，隔天兩人一起去體驗飛行滑翔傘。當天下午2時40分，男友滑翔約500公尺後，小沅在張教練的陪同下起飛。

張教練起飛後，用腳踩小沅座袋的座墊，想讓她坐上座墊，但發現她坐不上去，此時，才意識到小沅的腿帶沒有固定在座袋上！張教練便用右手拉住小沅的左手，滑翔傘開始往東偏離航線滑翔，張男再用左手控制滑翔傘滑翔方向，並讓小沅把右手的自拍桿扔掉，抓住兩人座袋之間右側的連接處。

之後，張男再次嘗試把小沅往上拉、坐上座墊，但受氣流影響，滑翔傘產生晃動，小沅還是沒能坐上座墊。堅持一陣子後，小沅的右手力竭從座袋連接處脫手，張男便用手抓住她的左手，並用雙腳夾住小沅的身體，打算往山上樹林迫降。

不幸的事，在滑翔過程中又受氣流影響，滑翔傘晃動，張教練拉不住小沅，最終導致小沅從滑翔傘墜落。搜救隊伍在下午3時40分許，在山上找到了小沅。小沅隨後被120救護車送至德清縣人民醫院搶救，於下午5時15分許經搶救無效死亡。

事件調查組認定，事故的直接原因為31歲的張姓教練違反《雙人滑翔傘飛行員守則》，在起飛前，未將遊客小沅的護具腰帶和腿帶固定在座袋上，且未檢查小沅的安全裝備，導致其在滑翔途中墜落至地面，發生事故。最終，該名教練和法人均被追究刑責。